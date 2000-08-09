Кризис среднего возраста: психолог назвал основные симптомы

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В современном мире кризис среднего возраста у мужчин — довольно распространённое явление. Как правило, с ним не справляются те особи сильного пола, у которых совершенно нет поддержки. Учёные в этом вопросе абсолютно категоричны: если рядом есть любимая женщина и она не бросает своего мужа в трудный, переломный, момент кризиса