Раздел: Медицина
Кризис среднего возраста: психолог назвал основные симптомы
Как пережить это состояние.
Психолог Роберт Таибби назвал основные признаки кризиса среднего возраста, передает Хроника.инфо со сссылкой на Телеграф.
Большие изменения часто наступают незаметно. Они начинаются с крошечного процесса, который влечет за собой значительно более сложные.
Изменение внешнего вида
Во время кризиса среднего возраста у человека возникает желание сделать что-то новое, к примеру, пробить пирсинг в носу или пойти к парикмахеру. Эти изменения продолжаются не только в подростковый период, а в течение всей жизни.
Жизнь – скука
Вы чувствуете, что вам скучно и вы это признаете. Это означает, что вы психологически готовы к исследованиям и изменениям в жизни.
Злость и эмоциональные взрывы
Все может идти не в том русле, но наступает момент – эмоциональный взрыв. Это еще один признак кризиса среднего возраста. Вы обратили внимание на проблему, которая выбралась наружу.
Новые увлечения
Вас начало тянуть к тому, от чего вы раньше отмахивались. Можно назвать причиной этого алкоголь, однако это не так. Психолог объясняет на примере подростков. Компания не влияет на человека, она олицетворяет что-то такое, что нужно этому подростку.
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Выход из зоны комфорта
Вы раньше не ходили на дискотеки, а теперь решаете пойти из-за легкого любопытства. Или же в духе "почему бы и нет". Иногда это может происходить из-за решимости, которая вынуждает пойти.
Психолог Роберт Таибби назвал основные признаки кризиса среднего возраста, передает Хроника.инфо со сссылкой на Телеграф.
Большие изменения часто наступают незаметно. Они начинаются с крошечного процесса, который влечет за собой значительно более сложные.
Изменение внешнего вида
Во время кризиса среднего возраста у человека возникает желание сделать что-то новое, к примеру, пробить пирсинг в носу или пойти к парикмахеру. Эти изменения продолжаются не только в подростковый период, а в течение всей жизни.
Жизнь – скука
Вы чувствуете, что вам скучно и вы это признаете. Это означает, что вы психологически готовы к исследованиям и изменениям в жизни.
Злость и эмоциональные взрывы
Все может идти не в том русле, но наступает момент – эмоциональный взрыв. Это еще один признак кризиса среднего возраста. Вы обратили внимание на проблему, которая выбралась наружу.
Новые увлечения
Вас начало тянуть к тому, от чего вы раньше отмахивались. Можно назвать причиной этого алкоголь, однако это не так. Психолог объясняет на примере подростков. Компания не влияет на человека, она олицетворяет что-то такое, что нужно этому подростку.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Выход из зоны комфорта
Вы раньше не ходили на дискотеки, а теперь решаете пойти из-за легкого любопытства. Или же в духе "почему бы и нет". Иногда это может происходить из-за решимости, которая вынуждает пойти.
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