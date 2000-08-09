Раздел: Медицина
Высокое давление у детей: медики рассказали, в каких случаях нужно бить тревогу
Давление - проблема не только пенсионеров.
Под состоянием гипертонический криз у детей принято понимать неожиданное повышение артериального давления. В таких ситуациях у подростков наблюдается нарушение жизненно важных функций. Здесь требуется принятие определенных мер для понижения давления. Это позволяет исключить угрозу для жизни у подростка, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Чаще всего возникновение криза на фоне развывшейся гипертонии у подростков происходит вследствие болезни почек, менингита и черепно-мозговых травм. Когда подросток находится в стадии полового созревания, то появление гипертонического криза связано с выбросом гормона адреналина.
Как выявить на ранней стадии?
Специалистам хорошо известные симптомы, которые позволяют выявить такой криз при гипертонии у детей уже на ранней стадии. Руководствуясь ими, врач может точно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.
У дошкольников
В большинстве случаев гипертонии, когда у детей криз развивается на начальной стадии, то каких-либо симптомов не возникает. Присутствие отклонения в артериальном давлении школьный врач может выявить только во время профилактического осмотра. Но в случае его незначительного повышения сильного ухудшения самочувствия у детей не происходит. Они могут спокойно играть, посещать занятия, не испытывая неприятных ощущений.
Переход болезни в выраженную стадию приводит к появлению у детей довольно серьезных проблем со здоровьем. Ребенок может жаловаться на учащенное сердцебиение и указывать на дискомфорт, появившийся в грудной клетке. При неожиданном возникновении криза, который является обычным делом при гипертонии, у некоторых детей могут появляться:
предобморочное состояние;
шум в ушах;
мелькать мушки.
Эта болезнь у детей приводит к понижению физической деятельности и интеллектуальной активности.
У подростков
Резкие скачки гормонов у детей - главная характеристика подросткового возраста. В это время у них начинается активное развитие различных частей тела. Также происходит стадия созревания структур головного мозга. Все эти процессы сопровождаются появлением скачков артериального давления. Если во время осмотра выявлены симптомы, указывающие на гипертонический криз, тогда необходимо проведение дополнительного исследования. Такое решение принимается, если давление превышает 140 мм ртутного столба, что может указывать на гипертонию. На осмотр подростка направляют и при понижении АД ниже 90-100 мм. ртутного столба. Проведение необходимой процедуры позволяет исключить развития у подростка первичной гипертензии.
Инструкция при первой помощи
Главная опасность такого заболевания, как гипертонический криз у детей заключается в том, что оно может появиться в абсолютно любой момент. Поэтому необходимо знать о том, какие действия будут наиболее эффективны при терапии этого состоянии. Алгоритм манипуляций при неотложной помощи во время криза при гипертонии у детей, направленных на улучшение самочувствия, должен включать следующие действия:
малышу, у которого резко повысилось давление, необходимо обеспечить спокойную обстановку. Лучше всего расположить его в затемненном месте, где довольно прохладно, отсутствует шум;
одежду, стесняющую тело, лучше расстегнуть. Также следует поступить с ремнями и поясами;
на лоб нужно положить смоченную в холодной воде салфетку. В ногах лучше разместить грелку с горячей водой;
допустимым действием является смачивание куска ткани в растворе уксуса. Такой компресс необходимо разместить на область пяток. Там он должен находиться в течение 20 минут.
Если возникший у подростка гипертонический криз спровоцирован эмоциональным стрессом, то можно дать ему валериану или в качестве терапевтического средства использовать пустырник. При таком лечении следует придерживаться дозировок, рекомендованных врачом.
Советы и рекомендации
Родители, чей ребёнок имеет высокий риск возникновения гипертонического криза, должны быть осведомлены о правилах первой помощи своему чаду в критической ситуации.
Понижение давления у маленького пациента должно происходить поэтапно. В течение 1 часа оно должно снижаться на 25%, но не более. Касательно диастолического его можно понижать со скоростью 10% каждый 60 минут.
Больной должен соблюдать постельный режим. Ему не нужно совершать никаких движений или применять физическую силу. Также необходимо исключить и любые психоэмоциональные нагрузки.
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После случившегося скачка АД при гипертонии следует каждые 15 минут производить его замеры. Это действие должны выполнять находящиеся рядом с ребенком мама или папа. Во время выполнения замеров они смогут понять, стабилизировалось ли давление у их ребенка или же он по-прежнему находится в критическом состоянии.
Крайне важно перед выполнением всех этих мероприятий обратиться по телефону за скорой медицинской помощью.
Под состоянием гипертонический криз у детей принято понимать неожиданное повышение артериального давления. В таких ситуациях у подростков наблюдается нарушение жизненно важных функций. Здесь требуется принятие определенных мер для понижения давления. Это позволяет исключить угрозу для жизни у подростка, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Чаще всего возникновение криза на фоне развывшейся гипертонии у подростков происходит вследствие болезни почек, менингита и черепно-мозговых травм. Когда подросток находится в стадии полового созревания, то появление гипертонического криза связано с выбросом гормона адреналина.
Как выявить на ранней стадии?
Специалистам хорошо известные симптомы, которые позволяют выявить такой криз при гипертонии у детей уже на ранней стадии. Руководствуясь ими, врач может точно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.
У дошкольников
В большинстве случаев гипертонии, когда у детей криз развивается на начальной стадии, то каких-либо симптомов не возникает. Присутствие отклонения в артериальном давлении школьный врач может выявить только во время профилактического осмотра. Но в случае его незначительного повышения сильного ухудшения самочувствия у детей не происходит. Они могут спокойно играть, посещать занятия, не испытывая неприятных ощущений.
Переход болезни в выраженную стадию приводит к появлению у детей довольно серьезных проблем со здоровьем. Ребенок может жаловаться на учащенное сердцебиение и указывать на дискомфорт, появившийся в грудной клетке. При неожиданном возникновении криза, который является обычным делом при гипертонии, у некоторых детей могут появляться:
предобморочное состояние;
шум в ушах;
мелькать мушки.
Эта болезнь у детей приводит к понижению физической деятельности и интеллектуальной активности.
У подростков
Резкие скачки гормонов у детей - главная характеристика подросткового возраста. В это время у них начинается активное развитие различных частей тела. Также происходит стадия созревания структур головного мозга. Все эти процессы сопровождаются появлением скачков артериального давления. Если во время осмотра выявлены симптомы, указывающие на гипертонический криз, тогда необходимо проведение дополнительного исследования. Такое решение принимается, если давление превышает 140 мм ртутного столба, что может указывать на гипертонию. На осмотр подростка направляют и при понижении АД ниже 90-100 мм. ртутного столба. Проведение необходимой процедуры позволяет исключить развития у подростка первичной гипертензии.
Инструкция при первой помощи
Главная опасность такого заболевания, как гипертонический криз у детей заключается в том, что оно может появиться в абсолютно любой момент. Поэтому необходимо знать о том, какие действия будут наиболее эффективны при терапии этого состоянии. Алгоритм манипуляций при неотложной помощи во время криза при гипертонии у детей, направленных на улучшение самочувствия, должен включать следующие действия:
малышу, у которого резко повысилось давление, необходимо обеспечить спокойную обстановку. Лучше всего расположить его в затемненном месте, где довольно прохладно, отсутствует шум;
одежду, стесняющую тело, лучше расстегнуть. Также следует поступить с ремнями и поясами;
на лоб нужно положить смоченную в холодной воде салфетку. В ногах лучше разместить грелку с горячей водой;
допустимым действием является смачивание куска ткани в растворе уксуса. Такой компресс необходимо разместить на область пяток. Там он должен находиться в течение 20 минут.
Если возникший у подростка гипертонический криз спровоцирован эмоциональным стрессом, то можно дать ему валериану или в качестве терапевтического средства использовать пустырник. При таком лечении следует придерживаться дозировок, рекомендованных врачом.
Советы и рекомендации
Родители, чей ребёнок имеет высокий риск возникновения гипертонического криза, должны быть осведомлены о правилах первой помощи своему чаду в критической ситуации.
Понижение давления у маленького пациента должно происходить поэтапно. В течение 1 часа оно должно снижаться на 25%, но не более. Касательно диастолического его можно понижать со скоростью 10% каждый 60 минут.
Больной должен соблюдать постельный режим. Ему не нужно совершать никаких движений или применять физическую силу. Также необходимо исключить и любые психоэмоциональные нагрузки.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
После случившегося скачка АД при гипертонии следует каждые 15 минут производить его замеры. Это действие должны выполнять находящиеся рядом с ребенком мама или папа. Во время выполнения замеров они смогут понять, стабилизировалось ли давление у их ребенка или же он по-прежнему находится в критическом состоянии.
Крайне важно перед выполнением всех этих мероприятий обратиться по телефону за скорой медицинской помощью.
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