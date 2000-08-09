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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о пользе чернослива для здоровья женщин

Медики рассказали о пользе чернослива для здоровья женщин Чернослив способствует укреплению скелета.

Полезные вещества, входящие в состав сушеного чернослива такие, как фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт, способен повысить прочность скелета у женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Американские исследователи установили, что регулярное употребление в пищу этого сухофрукта помогает снизить риск развития остеопороза - вымывания из костей минеральных веществ, приводящее к их хрупкости.

В рамках эксперимента ученые наблюдали две группы подопытных женщин. Одни каждый день употребляли в пищу чернослив, а другие - сушеные яблоки.

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В результате у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей.
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 Теги: чернослив, женщины

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Сегодня, 13:30 » Автор: Анна Мартынова
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