Раздел: Медицина
Медики рассказали о пользе чернослива для здоровья женщин
Чернослив способствует укреплению скелета.
Полезные вещества, входящие в состав сушеного чернослива такие, как фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт, способен повысить прочность скелета у женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Американские исследователи установили, что регулярное употребление в пищу этого сухофрукта помогает снизить риск развития остеопороза - вымывания из костей минеральных веществ, приводящее к их хрупкости.
В рамках эксперимента ученые наблюдали две группы подопытных женщин. Одни каждый день употребляли в пищу чернослив, а другие - сушеные яблоки.
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В результате у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей.
Полезные вещества, входящие в состав сушеного чернослива такие, как фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт, способен повысить прочность скелета у женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Американские исследователи установили, что регулярное употребление в пищу этого сухофрукта помогает снизить риск развития остеопороза - вымывания из костей минеральных веществ, приводящее к их хрупкости.
В рамках эксперимента ученые наблюдали две группы подопытных женщин. Одни каждый день употребляли в пищу чернослив, а другие - сушеные яблоки.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
В результате у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей.
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