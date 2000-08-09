Названы признаки дефицита в организме витамина С

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Постоянная усталость может свидетельствовать о дефиците витаминов.

Некоторые люди могут испытывать тошноту после употребления витаминных комплексов.

Без этого витамина вы рискуете набрать лишние килограммы и жить со слабостью в ногах.