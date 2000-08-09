Раздел: Медицина
Названы признаки дефицита в организме витамина С
Это довольно опасно.
О том, что в организме низкий уровень витамина С могут свидетельствовать несколько не всегда примечательных признаков, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
При низком уровне витамина С у человека наблюдается сухость волос. Дефицит этого элемента вызывает сухость кончиков волос, а сам волос растет медленно.
О нехватке витамина С могут свидетельствовать частые кровотечения. Все потому, что капиляры в носу близки к поверхности, и они очень чувствительны. Обычно частые кровотечения свидетельствуют о нехватке элемента.
Сухая, грубая и красная кожа – это некоторые признаки того, что в организме отсутствует аскорбиновая кислота. Витамин С синтезируется с коллагеном, и благодаря этому кожа остается в оптимальном состоянии.
Если у вас часто и очень быстро появляются синяки, то это может быть признаком дефицита витамина. Без аскорбиновой кислоты капилляры становятся слабее.
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Еще одним признаком нехватки витамина С является долгое время на заживление ран. Все потому, что он помогает соединительной ткани связываться с раной и потому они могут исчезнуть за несколько дней.
О том, что в организме низкий уровень витамина С могут свидетельствовать несколько не всегда примечательных признаков, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
При низком уровне витамина С у человека наблюдается сухость волос. Дефицит этого элемента вызывает сухость кончиков волос, а сам волос растет медленно.
О нехватке витамина С могут свидетельствовать частые кровотечения. Все потому, что капиляры в носу близки к поверхности, и они очень чувствительны. Обычно частые кровотечения свидетельствуют о нехватке элемента.
Сухая, грубая и красная кожа – это некоторые признаки того, что в организме отсутствует аскорбиновая кислота. Витамин С синтезируется с коллагеном, и благодаря этому кожа остается в оптимальном состоянии.
Если у вас часто и очень быстро появляются синяки, то это может быть признаком дефицита витамина. Без аскорбиновой кислоты капилляры становятся слабее.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Еще одним признаком нехватки витамина С является долгое время на заживление ран. Все потому, что он помогает соединительной ткани связываться с раной и потому они могут исчезнуть за несколько дней.
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