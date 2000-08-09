Раздел: Медицина
Названы полезные и вредные свойства меда
Он может быть вреден.
Мед является одним из ценнейших натуральных продуктов. В нем содержатся полезные для нашего организма микроэлементы и витамины, которые повышают тонус, укрепляют иммунитет, и даже способствуют улучшению самочувствия. Накануне Медового Спаса 2018 рассказываем о самых полезных свойствах этого продукта, а также о том, когда есть мед вредно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.
Когда мед полезен:
Мед обладает сильнейшими противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми качествами.
Мед служит эффективным антисептическим средством. Его употребление помогает улучшить качество крови, так как он не позволяет распространяться свободным радикалам.
Мед полезен при простудных заболеваниях: снимает заложенность носа, лечит кашель, способствует улучшению пищеварения, а также нормализует кислотность желудочного сока.
Мед можно назвать энергетическим допингом, поэтому его целесообразно употреблять спортсменам, детям, выздоравливающим больным, а также тем, кто часто занимается физическими нагрузками. Регулярное употребление меда значительно повышает работоспособность, после его приема улучшается результативность занятий спортом.
Благодаря пчелиному меду восстанавливается иммунитет человека - за счет высокого содержания аминокислот нормализуется обмен веществ.
Мед успокаивает и обеспечивает хороший сон: достаточно выпить на ночь немного теплой воды или травяного отвара с ложкой меда или принять медовую ванну.
Мед является отличным косметическим средством - как сам по себе (можно просто наносить его на лицо и руки), так и в составе различных косметических препаратов. На его основе делаются шампуни и бальзамы для волос, кремы для рук, для лица и тела, увлажняющие и омолаживающие маски.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Когда мед вреден:
Нельзя есть мед тем, у кого наблюдается аллергия.
С большой осторожностью необходимо употреблять мед тем, кто страдает сахарным диабетом.
Известны случаи индивидуальной непереносимости меда.
Нагретый при высокой температуре мед опасен.
Врачи не рекомендуют давать мед маленьким детям: организм ребенка в возрасте до 2 лет неспособен сопротивляться спорам некоторых бактерий, содержащихся в меде. После преодоления двухлетнего рубежа организм ребенка уже вполне эффективно справляется с такими бактериями.
Как правильно употреблять мед
Для взрослых оптимальная суточная доза составляет 1-2 столовых ложки, для детей - 1-2 чайных ложки. При этом мед рекомендуется принимать либо за 2 часа до еды, либо спустя 3 часа после еды. Лучше всего просто съедать ложечку-другую чистого меда или запивать его теплой водой/чаем, в крайнем случае – растворять в теплой воде или теплом чае (молоке), но ни в коем случае нельзя заливать мед кипятком.
После употребления меда нужно обязательно прополоскать рот, потому что он портит зубы еще сильнее, чем сахар и шоколад. Чрезмерное употребление меда чревато развитием ожирения.
Мед является одним из ценнейших натуральных продуктов. В нем содержатся полезные для нашего организма микроэлементы и витамины, которые повышают тонус, укрепляют иммунитет, и даже способствуют улучшению самочувствия. Накануне Медового Спаса 2018 рассказываем о самых полезных свойствах этого продукта, а также о том, когда есть мед вредно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.
Когда мед полезен:
Мед обладает сильнейшими противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми качествами.
Мед служит эффективным антисептическим средством. Его употребление помогает улучшить качество крови, так как он не позволяет распространяться свободным радикалам.
Мед полезен при простудных заболеваниях: снимает заложенность носа, лечит кашель, способствует улучшению пищеварения, а также нормализует кислотность желудочного сока.
Мед можно назвать энергетическим допингом, поэтому его целесообразно употреблять спортсменам, детям, выздоравливающим больным, а также тем, кто часто занимается физическими нагрузками. Регулярное употребление меда значительно повышает работоспособность, после его приема улучшается результативность занятий спортом.
Благодаря пчелиному меду восстанавливается иммунитет человека - за счет высокого содержания аминокислот нормализуется обмен веществ.
Мед успокаивает и обеспечивает хороший сон: достаточно выпить на ночь немного теплой воды или травяного отвара с ложкой меда или принять медовую ванну.
Мед является отличным косметическим средством - как сам по себе (можно просто наносить его на лицо и руки), так и в составе различных косметических препаратов. На его основе делаются шампуни и бальзамы для волос, кремы для рук, для лица и тела, увлажняющие и омолаживающие маски.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Когда мед вреден:
Нельзя есть мед тем, у кого наблюдается аллергия.
С большой осторожностью необходимо употреблять мед тем, кто страдает сахарным диабетом.
Известны случаи индивидуальной непереносимости меда.
Нагретый при высокой температуре мед опасен.
Врачи не рекомендуют давать мед маленьким детям: организм ребенка в возрасте до 2 лет неспособен сопротивляться спорам некоторых бактерий, содержащихся в меде. После преодоления двухлетнего рубежа организм ребенка уже вполне эффективно справляется с такими бактериями.
Как правильно употреблять мед
Для взрослых оптимальная суточная доза составляет 1-2 столовых ложки, для детей - 1-2 чайных ложки. При этом мед рекомендуется принимать либо за 2 часа до еды, либо спустя 3 часа после еды. Лучше всего просто съедать ложечку-другую чистого меда или запивать его теплой водой/чаем, в крайнем случае – растворять в теплой воде или теплом чае (молоке), но ни в коем случае нельзя заливать мед кипятком.
После употребления меда нужно обязательно прополоскать рот, потому что он портит зубы еще сильнее, чем сахар и шоколад. Чрезмерное употребление меда чревато развитием ожирения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
695
0
Также советуем посмотреть
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
Оставьте свой комментарий