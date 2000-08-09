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Раздел: Медицина  
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Ученые опровергли миф о вреде соли

Ученые опровергли миф о вреде солиВ обществе распространена информация о негативных последствиях злоупотребления солью.

Бытует мнение, что соль очень вредна и ее надо употреблять в малом количестве, чтобы не навредить здоровью. Сторонники этой теории называют это вещество «белой смертью» и даже советуют отказаться от него. Но оказывается, у канадских научных исследователей другая точка зрения, они даже заявили о пользе соли для организма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eva.

Считается, что она повышает риск развития инфаркта и гипертонии, удерживает воду в организме, что может быть связано с отеками, а также негативно влияет на почки, где могут образовываться камни. Ученые опровергли миф о вреде соли, сделав вывод, что не все так плохо, как кажется и умеренное потребление соли даже полезно для сердечно-сосудистой системы.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения указывает, что суточная доза натрия не должна превышать 2 г, что эквивалентно 5 г привычной нам соли. По итогам изучения этого вопроса, специалисты пришли к выводу, что соль ничем не отличается от продуктов питания. Они проанализировали многие показатели, в частности, мочи и артериального давления более 90 тысяч человек из 18 стран, установив связь между болезнями сердца и высоким уровнем потребления соли только в Китае. Как известно, там очень популярен соевый соус, из-за которого китаец получает около 5 г натрия (12,5 г соли) в сутки. Также оказалось, что низкое содержание этого вещества в организме ассоциируется с высоким риском инфаркта.

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При этом ученые указывают, что злоупотреблять солью все же не следует и для нормального функционирования организма необходимо сохранять баланс. Также не секрет, что многие отказываются от сахара в пользу диетических подсластителей, которые, как выяснилось, могут быть намного опаснее для здоровья.
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 Теги: миф, соль, вред

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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