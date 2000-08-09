Ученые нашли в мозге человека «центр пессимизма»

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Секс и медитация вызывают одинаковые реакции в мозге человека. Мнение исследователей Учёные провели новое исследование, связанное с тем, как то или иное действие влияет на определённые зоны мозга человека, а точнее, они проверили точность реакций, спровоцированных оргазмом и практикой медитации. Исследователи были практически не удивлены тому, что когда человек получает оргазм от секса или помедитирует,