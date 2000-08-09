Раздел: Медицина
Ученые нашли в мозге человека «центр пессимизма»
Выводы ученых были представлены в журнале Neuron.
Нейрофизиологи из Массачусетского технологического университета обнаружили особый отдел мозга, который отвечает за реакции, связанные с чувством тревожности или депрессией. Кроме того, при определенных условиях этот «центр пессимизма» может формировать «супердепрессию», вылечить которую медикаментозно практически невозможно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на BFM.
Исследователи отмечают, что существует и возможность обратной реакции. Если подавить активность «депрессивной» зоны мозга, настроение человека можно значительно улучшить. Умение «отключать» этот центр также поможет сделать человека менее восприимчивым к внешним факторам, которые зачастую бывают причиной трудноизлечимых психических расстройств.
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По мнению нейрофизиологов, активность полосатого тела (одно из базальных ядер полушария головного мозга. - Ред.) может влиять на центральную нервную систему. Опыты на приматах доказали взаимосвязь части головного мозга и развития сложных расстройств психики. Теперь ученым предстоит выяснить, как правильно воздействовать на обнаруженную зону мозга для его «позитивного настроя».
Нейрофизиологи из Массачусетского технологического университета обнаружили особый отдел мозга, который отвечает за реакции, связанные с чувством тревожности или депрессией. Кроме того, при определенных условиях этот «центр пессимизма» может формировать «супердепрессию», вылечить которую медикаментозно практически невозможно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на BFM.
Исследователи отмечают, что существует и возможность обратной реакции. Если подавить активность «депрессивной» зоны мозга, настроение человека можно значительно улучшить. Умение «отключать» этот центр также поможет сделать человека менее восприимчивым к внешним факторам, которые зачастую бывают причиной трудноизлечимых психических расстройств.
Читайте также: Ученые выявили "Wi-Fi" в мозге человека
По мнению нейрофизиологов, активность полосатого тела (одно из базальных ядер полушария головного мозга. - Ред.) может влиять на центральную нервную систему. Опыты на приматах доказали взаимосвязь части головного мозга и развития сложных расстройств психики. Теперь ученым предстоит выяснить, как правильно воздействовать на обнаруженную зону мозга для его «позитивного настроя».
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