Названы причнаки того, что у вас низкий уровень витамина C

Признаком нехватки витамина С является долгое время на заживление ран.



О том, что в организме низкий уровень витамина С могут свидетельствовать несколько не всегда примечательных признаков.



Об этом пишет



При низком уровне витамина С у человека наблюдается сухость волос, пишет 24apteka. Дефицит этого элемента вызывает сухость кончиков волос, а сам волос растет медленно.



О нехватке витамина С могут свидетельствовать частые кровотечения. Все потому, что капиляры в носу близки к поверхности, и они очень чувствительны. Обычно частые кровотечения свидетельствуют о нехватке элемента.



Сухая, грубая и красная кожа – это некоторые признаки того, что в организме отсутствует аскорбиновая кислота. Витамин С синтезируется с коллагеном, и благодаря этому кожа остается в оптимальном состоянии.



Если у вас часто и очень быстро появляются синяки, то это может быть признаком дефицита витамина. Без аскорбиновой кислоты капилляры становятся слабее.



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Еще одним признаком нехватки витамина С является долгое время на заживление ран. Все потому, что он помогает соединительной ткани связываться с раной и потому они могут исчезнуть за несколько дней.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter О том, что в организме низкий уровень витамина С могут свидетельствовать несколько не всегда примечательных признаков.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua При низком уровне витамина С у человека наблюдается сухость волос, пишет 24apteka. Дефицит этого элемента вызывает сухость кончиков волос, а сам волос растет медленно.О нехватке витамина С могут свидетельствовать частые кровотечения. Все потому, что капиляры в носу близки к поверхности, и они очень чувствительны. Обычно частые кровотечения свидетельствуют о нехватке элемента.Сухая, грубая и красная кожа – это некоторые признаки того, что в организме отсутствует аскорбиновая кислота. Витамин С синтезируется с коллагеном, и благодаря этому кожа остается в оптимальном состоянии.Если у вас часто и очень быстро появляются синяки, то это может быть признаком дефицита витамина. Без аскорбиновой кислоты капилляры становятся слабее.Еще одним признаком нехватки витамина С является долгое время на заживление ран. Все потому, что он помогает соединительной ткани связываться с раной и потому они могут исчезнуть за несколько дней.



