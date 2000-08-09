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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какой сок омолаживает организм

Медики рассказали, какой сок омолаживает организм Американские специалисты пришли к интересным выводам.

Эксперты из США отметили, что свекольный сок богат азотной кислотой, при помощи которой можно легко очистить сосуды кровеносной системы. В результате этого улучшается циркуляция крови в различных органах тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Помимо этого, употребление свеклы способствует снижению артериального давления и предотвращает риск возникновения кардиоваскулярных заболеваний.

По словам экспертов, можно значительно снизить вероятность развития старческой деменции, инсульта или инфаркта при помощи ежедневного употребления одного стакана свекольного сока.

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Известно, что кабачки, шпинат и сельдерей также содержат большое количество азотной кислоты.
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 Теги: свекла, сок

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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