Раздел: Медицина
Медики рассказали, какой сок омолаживает организм
Американские специалисты пришли к интересным выводам.
Эксперты из США отметили, что свекольный сок богат азотной кислотой, при помощи которой можно легко очистить сосуды кровеносной системы. В результате этого улучшается циркуляция крови в различных органах тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Помимо этого, употребление свеклы способствует снижению артериального давления и предотвращает риск возникновения кардиоваскулярных заболеваний.
По словам экспертов, можно значительно снизить вероятность развития старческой деменции, инсульта или инфаркта при помощи ежедневного употребления одного стакана свекольного сока.
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Известно, что кабачки, шпинат и сельдерей также содержат большое количество азотной кислоты.
Эксперты из США отметили, что свекольный сок богат азотной кислотой, при помощи которой можно легко очистить сосуды кровеносной системы. В результате этого улучшается циркуляция крови в различных органах тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Помимо этого, употребление свеклы способствует снижению артериального давления и предотвращает риск возникновения кардиоваскулярных заболеваний.
По словам экспертов, можно значительно снизить вероятность развития старческой деменции, инсульта или инфаркта при помощи ежедневного употребления одного стакана свекольного сока.
Читайте также: Медики рассказали, кому полезно есть груши
Известно, что кабачки, шпинат и сельдерей также содержат большое количество азотной кислоты.
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