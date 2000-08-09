» » Назван фрукт, избавляющий от проблем с пищеварением
Раздел: Медицина  
0

Назван фрукт, избавляющий от проблем с пищеварением

Назван фрукт, избавляющий от проблем с пищеварением Врачи рассказали о полезных свойствах манго.

Ученые обнаружили эффективное слабительное средство природного происхождения. Как показало исследование, избавиться от хронического запора поможет ежедневное употребление манго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Полностью устранить неприятные симптомы и облегчить процесс очищения организма можно с помощью 300 грамм экзотического фрукта. Положительный эффект наблюдается при употреблении манго каждый день на протяжении месяца.

Полезные вещества в составе продукта увеличивают уровень гастрина и концентрации жирной кислоты короткой цепи, снижают количество интерлейкина-6 и эндотоксина ив плазме.

Причина такого эффекта кроется в высоком содержании во фрукте волокна и полифенолов, уменьшающих воспаление и благотворно влияющих на общее состояние кишечника.

Читайте также: Медики рассказали, какой сок омолаживает организм

Надеяться только на манго при лечении запора, как отмечают специалисты, не следует. Продукт будет полезен в комплексной терапии, включающей разнообразие в питании и физические упражнения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: манго, пищеварение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     166
     0

Похожие новости по теме

Полезные свойства манго, о которых многие не знают Полезные свойства манго, о которых многие не знают

Диетологи рассказали о малоизвестных и уникальных свойствах манго.

Диетологи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца Диетологи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца

Этот экзотический фрукт защитит от болезней сердца и диабета.

Назван фрукт, который убережет от рака груди Назван фрукт, который убережет от рака груди

Сотрудники Техасского университета стали авторами комплексных исследований, показавших, что плоды манго способны стать эффективным средством для предотвращения рака молочной железы.

Обнаружено новое полезное свойство манго Обнаружено новое полезное свойство манго

Манго – лучшее средство для профилактики рака.

Полезный фрукт. Медики рассказали о полезных свойствах манго Полезный фрукт. Медики рассказали о полезных свойствах манго

Этот фрукт снижает риск развития диабета, ожирения и сердечных заболеваний, рака кишечника, а также предотвращает дегенерацию сетчатки глаза.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх