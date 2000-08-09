Раздел: Медицина
Назван фрукт, избавляющий от проблем с пищеварением
Врачи рассказали о полезных свойствах манго.
Ученые обнаружили эффективное слабительное средство природного происхождения. Как показало исследование, избавиться от хронического запора поможет ежедневное употребление манго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Полностью устранить неприятные симптомы и облегчить процесс очищения организма можно с помощью 300 грамм экзотического фрукта. Положительный эффект наблюдается при употреблении манго каждый день на протяжении месяца.
Полезные вещества в составе продукта увеличивают уровень гастрина и концентрации жирной кислоты короткой цепи, снижают количество интерлейкина-6 и эндотоксина ив плазме.
Причина такого эффекта кроется в высоком содержании во фрукте волокна и полифенолов, уменьшающих воспаление и благотворно влияющих на общее состояние кишечника.
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Надеяться только на манго при лечении запора, как отмечают специалисты, не следует. Продукт будет полезен в комплексной терапии, включающей разнообразие в питании и физические упражнения.
Ученые обнаружили эффективное слабительное средство природного происхождения. Как показало исследование, избавиться от хронического запора поможет ежедневное употребление манго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Полностью устранить неприятные симптомы и облегчить процесс очищения организма можно с помощью 300 грамм экзотического фрукта. Положительный эффект наблюдается при употреблении манго каждый день на протяжении месяца.
Полезные вещества в составе продукта увеличивают уровень гастрина и концентрации жирной кислоты короткой цепи, снижают количество интерлейкина-6 и эндотоксина ив плазме.
Причина такого эффекта кроется в высоком содержании во фрукте волокна и полифенолов, уменьшающих воспаление и благотворно влияющих на общее состояние кишечника.
Читайте также: Медики рассказали, какой сок омолаживает организм
Надеяться только на манго при лечении запора, как отмечают специалисты, не следует. Продукт будет полезен в комплексной терапии, включающей разнообразие в питании и физические упражнения.
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