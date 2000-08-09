» » Названы главные симптомы депрессии у мужчин
Раздел: Медицина  
0

Названы главные симптомы депрессии у мужчин

Названы главные симптомы депрессии у мужчин Признаки мужской и женской депрессий отличаются.

«Мужчины не плачут» - этот распространенный стереотип укоренен в сознании большинства представителей сильного пола в современном мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

К сожалению, подобная установка отнюдь не способствует сохранению мужского психоэмоционального здоровья: депрессия у мужчин с каждым годом становится все более глобальной проблемой, которая усугубляется социальными стереотипами.

Специально для тех мужчин, которые уверены, что их депрессия точно никогда не коснется, эксперты нашли 7 симптомов, выявление которых - лучший сигнал для визита к психологу.

Увеличивающаяся доза спиртного

Образ меланхолически настроенного мужчины неразрывно связан с бокалом, конечно же, наполовину пустым. Этот символ настолько универсален, что многим становится как-то не комильфо грустить без порции спиртного. Вопрос только в количестве выпитого и частоте «мероприятия», но тут в силу вступают индивидуальные особенности организма и привычки каждого. В любом случае, лучше обратить внимание на причину заглядывания на дно бутылки сразу, чем позже лечить депрессивный алкоголизм.

Злоупотребление отвлечением от реальности

Просмотр телевизионных программ и сериалов, «серфинг» сети, компьютерные игры и все прочее, чем можно разнообразить свой досуг, при неумеренном использовании свидетельствует о попытках уйти от реальности. При этом они изначально обречены на провал, ведь с увеличением времени эскапистских сеансов реальность никуда не пропадает, продолжая давить на подсознание. Кроме того, намеренная систематическая стимуляция выработки дофамина, например, при помощи частой мастурбации, с целью вызвать приятные ощущения может вызвать осложнения на гормональном уровне, усугубив депрессивное состояние.

Трудоголизм

Добровольное растягивание трудового дня вместо апатичного валяния на кровати - тоже не самый здоровый признак при диагностировании нарушений психического состояния. Обычно такой «трудоголизм» сопровождается смещением акцента с семьи, отношений, личной жизни и прочего. Некоторые же успехи, вызванные повышенным усердием, только сбивают с толка: ну, как можно заподозрить в себе что-то плохое, когда видишь, какие результаты приносят твои действия.

Неконтролируемая раздражительность

Депрессивное расстройство у большинства мужчин можно описать не как равномерное серое существование, а скорее как темные будни со вспышками цвета подавляемых эмоции, преимущественно, гнева. Обычно такой симптом на публике демонстрируется в виде вялотекущей раздраженности и неуемного цинизма.

Отчужденность

Попытки вести полноценную социальную жизнь у депрессирующего мужчины могут также сводиться к избеганию какого-либо участия в общественных делах. От таких людей обычно пользы меньше, чем от комнатного растения, ведь последнее хоть и так же молча занимает место, но хотя бы поглощает углекислый газ, а не наполняет атмосферу флюидами отчужденности и недовольства.

Снижение полового влечения

Снижение физической активности у людей с яркими симптомами депрессии приводит к тому, что уменьшается выработка тестостерона, от которой немало зависит и секреция дофаминов. В результате заметно снижается либидо, а секс переходит из разряда удовольствий в категорию лишних телодвижений.

Увлечение риском

Читайте также: Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели

Азартные игры, вождение автомобиля на больших скоростях и/или в состоянии алкогольного опьянения, участие в заведомо рискованных мероприятиях - вот лишь некоторые «безобидные» мужские способы взбодрить себя. На деле же оказывается, что это все лишь подсознательное стремление к смерти и попытки нащупать дно, на которое еще предстоит упасть.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: депрессия, симптомы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     675
     0

Похожие новости по теме

Медики опровергли популярные мифы о депрессии Медики опровергли популярные мифы о депрессии

Депрессивное расстройство часто путают с банально плохим настроением и хандрой.

Названы главные признаки депрессии у мужчин Названы главные признаки депрессии у мужчин

Эти изменения помогут вовремя распознать депрессию.

Названы главные отличия депрессии от плохого настроения Названы главные отличия депрессии от плохого настроения

Психологи объяснили, как на самом деле проявляется депрессия и чем она отличается от плохого настроения.

Названы 12 малоизвестных, но важных фактов о депрессии Названы 12 малоизвестных, но важных фактов о депрессии

Психологи рассказали много интересного об уже известном всем угнетенном состоянии под названием "депрессия".

Психологи поделились основными признаками мужской депрессии Психологи поделились основными признаками мужской депрессии

Мужчины тоже подвержены этому состоянию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх