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Раздел: Медицина  
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Названо проверенное народное средство для укрепления суставов

Названо проверенное народное средство для укрепления суставовЖелатин поможет продлить молодость суставов.

Спинные и суставные боли, нередко становятся причиной искривления осанки и появления болей в ногах. Простой ингредиент поможет избавиться от боли и сделать суставы и кости крепкими, продлевая им молодость. Также это средство поможет людям с болезнями шеи и спины. Для этого понадобиться обычный желатин его нужно приобрести в магазине заранее, лучше покупать большую упаковку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.

Итак, следует растворить 5 грамм желатина примерно около 2 столовых ложек и залить 50 граммами охлажденной кипяченой воды. Размешать и дать настояться в течение 10 часов, лучше делать на ночь. Смесь с растворенным желатином можно оставить на столе прикрыв емкость крышкой сверху, ни в коем случае не в холодильнике. Потому как желатин загустеет и превратиться в желе образующее вещество. По прошествии 10 часов желатиновую смесь можно добавить в любимые напитки или молокопродукты.

Спинные, шейные и суставные боли пройдут уже в первую неделю приема чудо - смеси. Принимать смесь необходимо около 30 дней для закрепления эффекта. По прошествии полугода приём желатиновой смеси нужно провести повторно. Это поможет смазке суставов и продлению их молодости. Также прием желатина поможет укрепить не только суставы, но и мышцы сердца, нормализует метаболизм.

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Способствует усилению памяти и улучшению цвета лица. Помогает повысить гибкость связок и сухожилий. Также желатин способствует профилактическим мероприятиям в борьбе с остеоартрозом и остеопорозом. Способствует укреплению и восстановлению структуры волосяных луковиц и кожи. Незаменим в лечении дисплазии тазобедренного сустава.
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 Теги: желатин, укрепление суставов

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Сегодня, 09:42 » Автор: Ирина Шевченко
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Важнейшим ингредиентом этого средства является желатин.

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