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Врачи подсказали, какую ягоду есть для профилактики рака
Диетолог рассказала, чем полезен арбуз.
Арбуз - пожалуй, наиболее популярная ягода конца летнего сезона. Украинский диетолог Екатерина Толстикова подробно рассказала, чем полезен этот зеленый источник витаминов, а также как правильно его включить в свой рацион. Ведь ни с чем перебарщивать нельзя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Так, по словам диетолога, арбуз - источник природных антиоксидантов: ликопин, аскорбиновая кислота, цитруллин. Которые предостерегают нас от хронических проблем со здоровьем, например, онкологии, серднечно-сосудистых заболеваний. Об этом Толстикова написала на своей instagram-страничке.
Кстати, благодаря содержанию ликопина арбуз и приобретает свой красный цвет. К примеру, в дыне содержиться больше молекулы бета-каротина, как в моркови.
Помимо того, что 100 г арбуза - это всего 30 ккал. Эта ягода почти на 92% состоит из воды. Еще 7,55% занимают углеводы, 6,2% - сахар, 0,4% - пищевые волокна.
«Арбуз обогащен каротиноидами, витамином С, цитруллином и флавоноидами, считается низкокалорийным фруктом, но все имеет разумные пределы, вы же понимаете. В свежем арбузе 2,30-7,20 мг ликопина на 100 г (на 40% выше, чем в помидоре). Отличие ликопина из помидора и арбуза в том, что помидор нужно термически обработать для большего усвоения, а вот арбуз нужно есть свежим!» - подчеркивает Екатерина Толстикова.
Выяснилось, что если арбуз хранить при температуре 13-21С, то в нем на 11-40% увеличивается содержание ликопина и на 50-139% - бета-каротина.
«Тем, кто имеет избыточный вес, проблемы с уровнем глюкозы в крови, инсулинорезистентность, арбуз можно и нужно включать в питание, но в умеренных количествах до 500 грамм/сутки, учитывая, что остальной рацион тоже сбалансированный», - отметила диетолог.
Также Толстикова посоветовала обратить внимание на включение арбуза в свой рацион всем, кто активно занимается, у кого есть физические нагрузки.
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«Благодаря тому, что в арбузе есть L-цитруллин, хорошо активируются пути аргинин/оксид азота, тем самым помогая лучше переносить такие нагрузки и хорошо восстанавливаться после них», - рассказала диетолог.
Арбуз - пожалуй, наиболее популярная ягода конца летнего сезона. Украинский диетолог Екатерина Толстикова подробно рассказала, чем полезен этот зеленый источник витаминов, а также как правильно его включить в свой рацион. Ведь ни с чем перебарщивать нельзя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Так, по словам диетолога, арбуз - источник природных антиоксидантов: ликопин, аскорбиновая кислота, цитруллин. Которые предостерегают нас от хронических проблем со здоровьем, например, онкологии, серднечно-сосудистых заболеваний. Об этом Толстикова написала на своей instagram-страничке.
Кстати, благодаря содержанию ликопина арбуз и приобретает свой красный цвет. К примеру, в дыне содержиться больше молекулы бета-каротина, как в моркови.
Помимо того, что 100 г арбуза - это всего 30 ккал. Эта ягода почти на 92% состоит из воды. Еще 7,55% занимают углеводы, 6,2% - сахар, 0,4% - пищевые волокна.
«Арбуз обогащен каротиноидами, витамином С, цитруллином и флавоноидами, считается низкокалорийным фруктом, но все имеет разумные пределы, вы же понимаете. В свежем арбузе 2,30-7,20 мг ликопина на 100 г (на 40% выше, чем в помидоре). Отличие ликопина из помидора и арбуза в том, что помидор нужно термически обработать для большего усвоения, а вот арбуз нужно есть свежим!» - подчеркивает Екатерина Толстикова.
Выяснилось, что если арбуз хранить при температуре 13-21С, то в нем на 11-40% увеличивается содержание ликопина и на 50-139% - бета-каротина.
«Тем, кто имеет избыточный вес, проблемы с уровнем глюкозы в крови, инсулинорезистентность, арбуз можно и нужно включать в питание, но в умеренных количествах до 500 грамм/сутки, учитывая, что остальной рацион тоже сбалансированный», - отметила диетолог.
Также Толстикова посоветовала обратить внимание на включение арбуза в свой рацион всем, кто активно занимается, у кого есть физические нагрузки.
Читайте также: Медики назвали эффективную ягоду для укрепления костей
«Благодаря тому, что в арбузе есть L-цитруллин, хорошо активируются пути аргинин/оксид азота, тем самым помогая лучше переносить такие нагрузки и хорошо восстанавливаться после них», - рассказала диетолог.
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