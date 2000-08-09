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Раздел: Медицина  
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Медики назвали самые опасные для здоровья продукты

Медики назвали самые опасные для здоровья продуктыПродукты, которые медленно убивают.

Даже продукты, которые лежат у нас на столе и в холодильнике могут стать причиной заболеваний.

А в некоторых случаях - способны запустить процессы, которые могут привести к летальному исходу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.

В этой статье расскажем, какие продукты стоит убрать из своего рациона.

томатная паста

В этом продукте содержится огромное количество сахара. А сахар может привести к сердечным заболеваниям, кариеса, диабета и ожирения. Лучше заменить покупную заправку на свежеприготовленную или замороженную.

Лимонады и газированная вода

Сейчас большинство производителей стремятся сэкономить на сырье. И если вы видите газированную воду с этикеткой, что свидетельствует о том, что в составе есть витамины и фруктовый сок - не верьте. Кроме пищевых красителей и ароматизаторов в ней есть только консерванты. Не стоит наполнять себя химией.

сахар

Убрав сахар из своего рациона, вы снизите риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и ожирения. Не можете без сладкого? Ешьте фрукты и мед.

маргарин

В нем, как и у его брата-близнеца масле, есть огромное количество транс-жиров. Из-за этого в организме увеличивается холестерин и появляются тромбы в сосудах.

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Полуфабрикаты, колбаса и ветчина

В этих продуктах содержатся усилители вкуса, консерванты, нитраты и другие химические добавки.

В этот же список добавьте чипсы, хот-доги, покупные заправки для салатов и подсластители, алкоголь, белый хлеб и пищу, приготовленную на гриле.
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 Теги: продукты, вред для здоровья

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Сегодня, 13:01 » Автор: Ирина Шевченко
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