Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишних килограммов
Для этого вам понадобится несколько ингредиентов.
Ежедневно в мире используется более 400 000 000 чашек кофе.
Но, оказалось, что употребляя кофе вы можете активировать все обменные процессы в организме и быстро избавиться от лишнего веса без строгих диет и изнурительных тренировок.
Для этого вам понадобится всего один простой трюк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Для этого вам понадобится несколько ингредиентов, которые есть практически на каждой кухне.
ингредиенты:
Кокосовое масло - 2 ст. л.
Корица - 1 ч. Л.
Мед - 2 ст. л.
подготовка:
Смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты, а затем храните в стеклянной банке в холодильнике.
Просто добавьте 1 ч. л. этой смеси в кофе и перемешайте до полного растворения.
Повторяйте процедуру каждое утро.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишнего веса
Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача.
Ежедневно в мире используется более 400 000 000 чашек кофе.
Но, оказалось, что употребляя кофе вы можете активировать все обменные процессы в организме и быстро избавиться от лишнего веса без строгих диет и изнурительных тренировок.
Для этого вам понадобится всего один простой трюк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Для этого вам понадобится несколько ингредиентов, которые есть практически на каждой кухне.
ингредиенты:
Кокосовое масло - 2 ст. л.
Корица - 1 ч. Л.
Мед - 2 ст. л.
подготовка:
Смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты, а затем храните в стеклянной банке в холодильнике.
Просто добавьте 1 ч. л. этой смеси в кофе и перемешайте до полного растворения.
Повторяйте процедуру каждое утро.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишнего веса
Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача.
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