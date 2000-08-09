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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишних килограммов

Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишних килограммов Для этого вам понадобится несколько ингредиентов.

Ежедневно в мире используется более 400 000 000 чашек кофе.

Но, оказалось, что употребляя кофе вы можете активировать все обменные процессы в организме и быстро избавиться от лишнего веса без строгих диет и изнурительных тренировок.

Для этого вам понадобится всего один простой трюк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.

Для этого вам понадобится несколько ингредиентов, которые есть практически на каждой кухне.

ингредиенты:

Кокосовое масло - 2 ст. л.
Корица - 1 ч. Л.
Мед - 2 ст. л.

подготовка:

Смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты, а затем храните в стеклянной банке в холодильнике.

Просто добавьте 1 ч. л. этой смеси в кофе и перемешайте до полного растворения.

Повторяйте процедуру каждое утро.

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Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача.
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 Теги: похудение, эффективное средство

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Сегодня, 14:29 » Автор: Ирина Шевченко
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