Раздел: Медицина
Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови
Чем полезны ягоды годжи.
Ученые давно задаются вопросом о том, какими преимуществами для здоровья обладают ягоды годжи. Популярность этих крошечных фруктов в последние годы очень выросла.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Их предполагаемые преимущества варьируются от омоложения организма до регуляции уровня сахара в крови и укрепления иммунной системы. Родиной ягод годжи (Lycium barbarum) является Азии, где их используют уже более 2 000 лет в качестве лекарственного средства и пищевой добавки.
Исследователи считают, что эти фрукты обладают семью преимуществами, доказанными наукой:
1. Защита глаз
Ряд исследований показал, что ягоды годжи могут снизить риск глаукомы и защитить от возрастных заболеваний глаз. Они также укрепляют зрение, потому что содержат большое количество антиоксидантов, особенно зеаксантин.
2. Укрепление иммунитета
Ягоды годжи содержат полезные антиоксиданты, обладающие иммуномодулирующими свойствами и способностью бороться с вредными свободными радикалами и воспалением.
Они содержат большое количество витаминов A и C, как и многие другие ягоды, такие как черника и малина.
3. Защита от рака
Высокий уровень антиоксидантов, витамина С, зеаксантина и каротиноидов позволяет эффективно бороться с раковыми клетками. Антиоксиданты замедляют рост опухоли, уменьшают воспаление и помогают вывести из организма вредные вещества.
4. Улучшают здоровье кожи
Ягоды годжи содержат бета-каротин, который является основным растительным фитохимическим веществом. Он известен своей способностью укреплять кожный покров. Именно поэтому он входит в состав многих кремов для кожи.
5. Стабилизирует уровень сахара в крови
Ягоды годжи полезны в борьбе с высоким уровнем сахара в крови, обеспечивая баланс инсулина и глюкозы в крови и повышение уровня так называемого «хорошего холестерина».
Читайте также: Названа ягода, которая успешно заменит таблетки
6. Снижают депрессию, беспокойство и улучшают сон
Ягоды годжи способны улучшать настроение и качество сна, помогать эффективно бороться с депрессией и тревожностью.
Ученые давно задаются вопросом о том, какими преимуществами для здоровья обладают ягоды годжи. Популярность этих крошечных фруктов в последние годы очень выросла.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Их предполагаемые преимущества варьируются от омоложения организма до регуляции уровня сахара в крови и укрепления иммунной системы. Родиной ягод годжи (Lycium barbarum) является Азии, где их используют уже более 2 000 лет в качестве лекарственного средства и пищевой добавки.
Исследователи считают, что эти фрукты обладают семью преимуществами, доказанными наукой:
1. Защита глаз
Ряд исследований показал, что ягоды годжи могут снизить риск глаукомы и защитить от возрастных заболеваний глаз. Они также укрепляют зрение, потому что содержат большое количество антиоксидантов, особенно зеаксантин.
2. Укрепление иммунитета
Ягоды годжи содержат полезные антиоксиданты, обладающие иммуномодулирующими свойствами и способностью бороться с вредными свободными радикалами и воспалением.
Они содержат большое количество витаминов A и C, как и многие другие ягоды, такие как черника и малина.
3. Защита от рака
Высокий уровень антиоксидантов, витамина С, зеаксантина и каротиноидов позволяет эффективно бороться с раковыми клетками. Антиоксиданты замедляют рост опухоли, уменьшают воспаление и помогают вывести из организма вредные вещества.
4. Улучшают здоровье кожи
Ягоды годжи содержат бета-каротин, который является основным растительным фитохимическим веществом. Он известен своей способностью укреплять кожный покров. Именно поэтому он входит в состав многих кремов для кожи.
5. Стабилизирует уровень сахара в крови
Ягоды годжи полезны в борьбе с высоким уровнем сахара в крови, обеспечивая баланс инсулина и глюкозы в крови и повышение уровня так называемого «хорошего холестерина».
Читайте также: Названа ягода, которая успешно заменит таблетки
6. Снижают депрессию, беспокойство и улучшают сон
Ягоды годжи способны улучшать настроение и качество сна, помогать эффективно бороться с депрессией и тревожностью.
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