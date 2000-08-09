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Раздел: Медицина  
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Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови

Названа ягода, улучшающая зрение лучше морковиЧем полезны ягоды годжи.

Ученые давно задаются вопросом о том, какими преимуществами для здоровья обладают ягоды годжи. Популярность этих крошечных фруктов в последние годы очень выросла.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Их предполагаемые преимущества варьируются от омоложения организма до регуляции уровня сахара в крови и укрепления иммунной системы. Родиной ягод годжи (Lycium barbarum) является Азии, где их используют уже более 2 000 лет в качестве лекарственного средства и пищевой добавки.

Исследователи считают, что эти фрукты обладают семью преимуществами, доказанными наукой:

1. Защита глаз

Ряд исследований показал, что ягоды годжи могут снизить риск глаукомы и защитить от возрастных заболеваний глаз. Они также укрепляют зрение, потому что содержат большое количество антиоксидантов, особенно зеаксантин.

2. Укрепление иммунитета

Ягоды годжи содержат полезные антиоксиданты, обладающие иммуномодулирующими свойствами и способностью бороться с вредными свободными радикалами и воспалением.

Они содержат большое количество витаминов A и C, как и многие другие ягоды, такие как черника и малина.

3. Защита от рака

Высокий уровень антиоксидантов, витамина С, зеаксантина и каротиноидов позволяет эффективно бороться с раковыми клетками. Антиоксиданты замедляют рост опухоли, уменьшают воспаление и помогают вывести из организма вредные вещества.

4. Улучшают здоровье кожи

Ягоды годжи содержат бета-каротин, который является основным растительным фитохимическим веществом. Он известен своей способностью укреплять кожный покров. Именно поэтому он входит в состав многих кремов для кожи.

5. Стабилизирует уровень сахара в крови

Ягоды годжи полезны в борьбе с высоким уровнем сахара в крови, обеспечивая баланс инсулина и глюкозы в крови и повышение уровня так называемого «хорошего холестерина».

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6. Снижают депрессию, беспокойство и улучшают сон

Ягоды годжи способны улучшать настроение и качество сна, помогать эффективно бороться с депрессией и тревожностью.
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 Теги: ягоды годжи, польза для здоровья

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Сегодня, 14:50 » Автор: Ирина Шевченко
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