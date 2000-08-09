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Раздел: Медицина  
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Медики назвали овощ, "убивающий" раковые клетки

Медики назвали овощ, "убивающий" раковые клеткиЭтот овощ может убить до 98% раковых клеток и даже остановить прогресс диабета.

Овощ, о котором мы сегодня поговорим, распространен в Азии и называется - горькая дыня.

Также его знают, как горький огурец или китайскаягорькая тыква, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.

Как вы уже догадались, это не простое растение, ее целебные свойства используют очень давно.

В этой статье мы расскажем вам об одном удивительном открытии ученых, которые исследовали влияние этого овоща и его сока на организм человека.

Оказывается, что сок этого растения с концентрацией 5% в воде показал удивительный потенциал для борьбы с ростом четырех типов рака поджелудочной железы, изучался.

Два из них были уменьшены на 90%, а остальные - всего на 72%, это всего-то за 98 часов лечения!

Как доказали ученые, этот овощ может убить до 98% раковых клеток и даже остановить прогресс диабета.

Были проведены сотни исследований. В одном из них исследователи обнаружили 64% -ное уменьшение размеров опухолей без побочных эффектов.

Это открытие подтверждает, что это растение имеет огромную перспективу, при этом не делая таких пагубных побочных эффектов, как химиотерапия.

Руководитель исследования также подчеркнул эффективность этого овоща при употреблении его диабетиками.

Также он заметил, что очень часто диабет имеет тенденцию появляться перед раком поджелудочной железы, поэтому если у вас проблемы с уровнем сахара в крови, будьте внимательны!

Используемая доза составляла шесть граммов порошка горькой дыни для взрослого человека в среднем с весом в 75 кг.

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Теперь ученым осталось еще найти способ как применять сок или порошок этого растения и протестировать на людях.
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Сегодня, 16:17 » Автор: Ирина Шевченко
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