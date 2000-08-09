Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему у некоторых людей постоянно холодные ноги
Температуру человеческого тела регулируют кровеносные сосуды.
Как известно, у некоторых людей ноги мерзнут практически постоянно. Их конечности остаются холодными даже в летнюю жару. Почему же так происходит? И о чем может предупреждать подобный симптом?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.
Сосуды
Они расширяются, отдавая излишнее тепло, или сужаются, пытаясь сохранить его. Именно поэтому многие доктора в первую очередь начинают подозревать у пациентов, страдающих от холодных конечностей, те или иные заболевания сосудов. Так, известный российский врач Сергей Агапкин посоветовал всем, кто постоянно мерзнет, обратиться за помощью к сосудистому хирургу. По мнению Агапкина, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза. Доктор медицины Натали Эванс на сайте Кливлендской клиники также сообщает, что холодные ноги могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Мерзнущие конечности в частности являются распространенным симптомом склеродермии, характеризующейся поражениями мелких сосудов.
Гормоны
Холодные ноги могут также быть следствием влияния гормонов. По словам ученых, именно поэтому женщины мерзнут гораздо интенсивнее, чем мужчины. Как сообщает издание Naked-Science, голландский профессор Повл Оле Фангер вяснил, что женские кровеносные сосуды более чувствительны к изменениям окружающей среды. Даже незначительное понижение температуры воздуха вызывает у женщин резкое сужение сосудов. По этой причине зачастую у многих женщин конечности мерзнут даже теплым летом. Кроме того, как утверждают ученые в издании Globalscience, во время менструального цикла в женском организме уровень гормона эстрогена находится в нестабильном состоянии. Он то понижается, то повышается. Также «скачет» и температура женского тела. Пытаясь уберечься от холода, сосуды сужаются. Большая доля крови достается жизненно важным органам (сердцу, легким и т.д.), а остатки получают конечности. Нередко к женским ногам поступает всего 20 миллилитров крови в минуту. И это при том, что в норме данный объем может доходить до 2-3 литров.
Печень
Читайте также: Медики рассказали, почему могут мерзнуть ноги
Ученые из австралийского Сиднея заявляют, что по состоянию ног можно диагностировать множество самых разнообразных недугов. Так, по словам доктора Кейт МакАртур, холодные ноги могут говорить о развитии диабета. Помимо этого, как заявляют ученые, конечности мерзнут и при нарушениях функций печени и щитовидной железы. Эти органы участвуют в энергетическом обмене в организме человека. Когда они начинают «барахлить», кровь принимается циркулировать по малому кругу, тем самым сохраняя драгоценную энергию. Эксперты говорят, что конечностям при этом остается довольствоваться малым. Поэтому-то они и холодеют.
Как известно, у некоторых людей ноги мерзнут практически постоянно. Их конечности остаются холодными даже в летнюю жару. Почему же так происходит? И о чем может предупреждать подобный симптом?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.
Сосуды
Они расширяются, отдавая излишнее тепло, или сужаются, пытаясь сохранить его. Именно поэтому многие доктора в первую очередь начинают подозревать у пациентов, страдающих от холодных конечностей, те или иные заболевания сосудов. Так, известный российский врач Сергей Агапкин посоветовал всем, кто постоянно мерзнет, обратиться за помощью к сосудистому хирургу. По мнению Агапкина, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза. Доктор медицины Натали Эванс на сайте Кливлендской клиники также сообщает, что холодные ноги могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Мерзнущие конечности в частности являются распространенным симптомом склеродермии, характеризующейся поражениями мелких сосудов.
Гормоны
Холодные ноги могут также быть следствием влияния гормонов. По словам ученых, именно поэтому женщины мерзнут гораздо интенсивнее, чем мужчины. Как сообщает издание Naked-Science, голландский профессор Повл Оле Фангер вяснил, что женские кровеносные сосуды более чувствительны к изменениям окружающей среды. Даже незначительное понижение температуры воздуха вызывает у женщин резкое сужение сосудов. По этой причине зачастую у многих женщин конечности мерзнут даже теплым летом. Кроме того, как утверждают ученые в издании Globalscience, во время менструального цикла в женском организме уровень гормона эстрогена находится в нестабильном состоянии. Он то понижается, то повышается. Также «скачет» и температура женского тела. Пытаясь уберечься от холода, сосуды сужаются. Большая доля крови достается жизненно важным органам (сердцу, легким и т.д.), а остатки получают конечности. Нередко к женским ногам поступает всего 20 миллилитров крови в минуту. И это при том, что в норме данный объем может доходить до 2-3 литров.
Печень
Читайте также: Медики рассказали, почему могут мерзнуть ноги
Ученые из австралийского Сиднея заявляют, что по состоянию ног можно диагностировать множество самых разнообразных недугов. Так, по словам доктора Кейт МакАртур, холодные ноги могут говорить о развитии диабета. Помимо этого, как заявляют ученые, конечности мерзнут и при нарушениях функций печени и щитовидной железы. Эти органы участвуют в энергетическом обмене в организме человека. Когда они начинают «барахлить», кровь принимается циркулировать по малому кругу, тем самым сохраняя драгоценную энергию. Эксперты говорят, что конечностям при этом остается довольствоваться малым. Поэтому-то они и холодеют.
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