Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики рассказали, почему у некоторых людей постоянно холодные ноги

Медики рассказали, почему у некоторых людей постоянно холодные ноги

Похожие новости по теме

Медики рассказали, почему могут мерзнуть ноги У многих людей ноги мерзнут не только в холодное время, но даже летом в жару

Что делать, если мерзнут руки и ноги У некоторых людей, а чаще всего у женщин, постоянно мерзнут руки и ноги.