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Раздел: Медицина  
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Назван простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

Назван простой способ засечь рак почки задолго до диагнозаУченые измеряли содержание KIM-1 в анализах пациентов.

Журнал Clinical Cancer Research опубликовал доводы ученых из Национального института здоровья в Великобритании о том, что предсказать развитие рака почки позволяет простой анализ крови. По словам специалистов, эффективно определять потенциальное развитие рака таким образом можно задолго до клинического диагноза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Исследователи из Великобритании работали вместе с клиницистами из Израильского диагностического центра. Ими была выдвинута гипотеза о том, что увеличение концентрации маркера KIM-1, наблюдаемого при повреждениях почек, может быть сигналом будущего рака.

Проведенное ими расследование показало, что данное предположение верно. Изучив данные пациентов, болеющих раком почки, специалисты заключили, что повышенный уровень KIM-1 действительно способен указывать на возможность развития рака в течение пяти лет.

Ученые измеряли содержание KIM-1 в анализах пациентов, ставших участниками Европейского исследования рака и питания (EPIC). Были отобраны 190 человек, у которых имелось подозрение на рак, а также 190 здоровых человек того же возраста и веса. При сопоставлении концентрации маркера KIM-1 выяснилось: в крови людей из группы с очень высоким риском рака почки показатели маркера был вдвое выше.

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«Критический биомаркер заболевания почек KIM-1 может помочь предсказать развитие рака этих органов задолго до диагноза, - причем с большой точностью. У пациентов с прогрессирующей болезнью почек очень высокая смертность, но вылечить рак на ранней стадии мы можем. Данным метод позволит спасти тысячи жизней», - резюмировали в итоге авторы проекта.
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 Теги: рак, диагноз

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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