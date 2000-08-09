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Раздел: Медицина  
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Ученые научились убивать раковые клетки, лишая их питания

Ученые научились убивать раковые клетки, лишая их питания3 из 8 грызунов полностью излечились от рака.

Китайские исследователи изобрели способ убивать раковые клетки, перекрывая им доступ к питательным веществам. Для этого они использовали наноустройство, несущее белок тромбин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Открыться и выпустить «убийцу» рака оно может только вблизи опухоли.

Злокачественные клетки потребляют много ресурсов. Один из способов уничтожить опухоль - перекрыть питающие ее кровеносные сосуды, заблокировав поступление кислорода и глюкозы. Основываясь на этой идее, китайские ученые создали наноустройство, которое буквально доводит раковые клетки до голодной смерти.

Как сообщает Sina, устройство представляет собой трубку длиной 90 и диаметром 19 нм, собранную из одноцепочечной ДНК вируса-бактериофага. В нее помещены четыре молекулы тромбина - белка, отвечающего за свертывание крови. В качестве «замков» служат фрагменты ДНК, кодирующие белок нуклеолин.

Устройство работает по принципу «троянского коня». Попав в кровь, оно путешествует по сосудам, пока не достигает опухоли. Здесь вещества, выделяемые раковыми клетками, открывают «замки» и нанотрубка разворачивается. Высвобожденный тромбин притягивает тромбоциты и белок фибриноген, в результате чего запускается реакция сворачивания крови.

Образовавшийся тромб на несколько часов перекрывает поступление крови в опухоль, в результате чего она умирает от недостатка питательных веществ. Выполнив свою задачу, устройство покидает организм естественным путем.

Эксперименты на мышах с меланомой, раком молочной железы, яичников и легких показали, что наноробот эффективно справляется с уничтожением опухолей. Средний срок жизни больных раком подопытных животных вырос с 20,5 до 45 дней. В одном из экспериментов 3 из 8 грызунов полностью излечились от рака.

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По словам исследователей, лабораторные тесты методики завершены. Однако для запуска клинических испытаний на людях необходимые дополнительные инвестиции.
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 Теги: Ученые, раковые клетки

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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