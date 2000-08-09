Ученые научились убивать раковые клетки, лишая их питания

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые разработали новый метод лечения рака груди Новая радикальная терапия избавляет пациентов с раком груди от опухолей всего за 11 дней.

Учёные: Вирус кори разрушает раковые клетки Данный факт может поспособствовать тому, что люди, болеющие онкологией, получат шанс быстро излечиться от рака. Правда, для этого им придётся переболеть корью.

Учёные изобрели ДНК-вакцину против развития онкологических заболеваний Медики всё время пытаются изобрести лёгкий способ излечения людей от онкологии, сейчас все надежды на новую противораковую вакцину, которая справится с раковыми опухолями ещё на ранних стадиях.