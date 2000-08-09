Раздел: Медицина
Названа лучшая еда для употребления в жаркие дни
Эти продукты рекомендуется есть в жару.
Летняя жара - испытание не только для нас, но и для нашей пищеварительной системы. В жаркую погоду врачи рекомендуют почаще включать в рацион кисломолочные продукты, которые не только быстро утоляют голод, но и восполняют потребность организма в кальции и микроэлементах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В жару не стоит пропускать завтрак и обед, но выбирать нужно легкие и полезные блюда, желательно растительного происхождения. Через несколько часов после неплотного обеда можно побаловать себя ягодами или стаканом нежирного йогурта.
Кисломолочные продукты летом вообще очень важны. Кефир, йогурт, простокваша, ряженка или нежирный творог отлично восполняют потребность организма в кальции и микроэлементах, которые мы теряем вместе с жидкостью. К тому же, они помогают пищеварению.
Также можно употреблять кисломолочные продукты на ужин. Ужин в жару вообще должен быть легким. Иначе вы рискуете не только фигурой, но и хорошим сном – ведь, когда душно, заснуть крепко довольно сложно. Если вы плохо ели в обед и испытываете острое чувство голода, съешьте кусочек отварной рыбы с овощами. Но лучше ограничьтесь овощной тарелкой или несладкими ягодами», - советует врач.
Летом мы пьем много жидкости, и это даже полезно. Но на ночь желательно все же не злоупотреблять чаями и или простой минералкой, дабы не спровоцировать образование отеков.
Читайте также: Врачи поделились секретами здорового завтрака
Если вы чувствуете жажду и собираетесь ужинать, лучше совместите приятное с полезным – поешьте тех овощей и фруктов, содержание жидкости в которых очень высоко. К примеру, в огурцах содержится около 95% воды, в помидорах - 93%, в клубнике – до 90%, в грейпфрутах и апельсинах – 86-87%.
Летняя жара - испытание не только для нас, но и для нашей пищеварительной системы. В жаркую погоду врачи рекомендуют почаще включать в рацион кисломолочные продукты, которые не только быстро утоляют голод, но и восполняют потребность организма в кальции и микроэлементах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В жару не стоит пропускать завтрак и обед, но выбирать нужно легкие и полезные блюда, желательно растительного происхождения. Через несколько часов после неплотного обеда можно побаловать себя ягодами или стаканом нежирного йогурта.
Кисломолочные продукты летом вообще очень важны. Кефир, йогурт, простокваша, ряженка или нежирный творог отлично восполняют потребность организма в кальции и микроэлементах, которые мы теряем вместе с жидкостью. К тому же, они помогают пищеварению.
Также можно употреблять кисломолочные продукты на ужин. Ужин в жару вообще должен быть легким. Иначе вы рискуете не только фигурой, но и хорошим сном – ведь, когда душно, заснуть крепко довольно сложно. Если вы плохо ели в обед и испытываете острое чувство голода, съешьте кусочек отварной рыбы с овощами. Но лучше ограничьтесь овощной тарелкой или несладкими ягодами», - советует врач.
Летом мы пьем много жидкости, и это даже полезно. Но на ночь желательно все же не злоупотреблять чаями и или простой минералкой, дабы не спровоцировать образование отеков.
Читайте также: Врачи поделились секретами здорового завтрака
Если вы чувствуете жажду и собираетесь ужинать, лучше совместите приятное с полезным – поешьте тех овощей и фруктов, содержание жидкости в которых очень высоко. К примеру, в огурцах содержится около 95% воды, в помидорах - 93%, в клубнике – до 90%, в грейпфрутах и апельсинах – 86-87%.
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