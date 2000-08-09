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Раздел: Медицина  
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Назван необычный способ отказа от курения

Назван необычный способ отказа от курения Йога помогает бросить курить.

Йога и курение – вещи несовместимые по всем параметрам. Поэтому если вы давно хотели бросить курить, но все попытки оказались провальными – просто начните знакомиться с йогой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Постепенно организм начнет подавать вам сигналы, интуитивно подсказывать о своих желаниях и отказ от курения произойдет мягко и естественно.

Каким же образом можно бросить курить с помощью йоги?

Спектр в данном вопросе является весьма обширным и вовсе необязательно использовать все методики совместно, более чем достаточно будет взять несколько или найти собственное занятие, которое даст оперативный итог.

Несомненно, более предпочтительно изначально следовать рекомендациям специалистов. Пойти на специальные семинары для тех, кто хочет бросить курить с помощью йоги, однако можно попробовать самостоятельно. Ведь наибольшее преимущество бросить курить с помощью йоги именно в том, что вы делаете это собственными усилиями, что в будущем даст осознание того, насколько вы можете изменить собственную жизнь, не только исключив вредные привычки раз и навсегда.

Намерение

Очень важная вещь в любом деле для достижения какой-либо цели. Поставьте себе твердое намерение и несите его через практику йоги. Придя на очередной класс, вспомните о своем намерении, выполняя асаны, медитируя или уходя в шавасану, Помните вашу конечную цель - отказ от вредной привычки.

Пранаяма

Дыхательные техники, которые являются неотъемлемой частью практики, окажут прямое влияние на ваше курение.

Во-первых, потому что, курильщикам гораздо сложнее выполнять пранаяму правильно и качественно, этому процессу будет мешать частый кашель, чувство удушья и невозможность вдохнуть полной грудью в прямом и переносном смысле. Во-вторых, некоторые виды пранаямы являются не только дыхательными, но еще и очистительными техниками, благодаря которым, проходит детоксикация, активный вывод токсинов, которыми засорен организм посредством курения.

Через некоторое время после активной практики пранаямы вы почувствуете как улучшилась дыхательная система, увеличился объем легких, и вряд ли вам захочется снова спуститься на ступеньку ниже, закурив сигарету.

Асаны

Положения тела, благодаря которым в организме происходят необратимые последствия: развивается сила воли, сонастраиваются все каналы в организме, успокаивается ум, уходит раздражительность. Идеальными асанами в процессе отказа от курению станут: чатуранга дандасана, утхита триконнасана, ардха чандрасана, вирабхадрасана. Записали? А теперь расстилаем коврик и поехали.

Медитация

Отключение внутреннего диалога, процесс ничегонеделания, в том числе и НЕ курения. В очередной раз, когда почувствуете желание закурить сигарету, просто сядьте в удобную позу с прямой спиной. Постарайтесь исключить все отвлекающие факторы, особенно смартфон, телевизор, дела, требующие срочного решения. Прикройте глаза, направьте все внимание в дыхание, наблюдайте как вдох медленно проникает через нос, циркулирует по телу, насыщая каждую клеточку кислородом, и заполняет ваши легкие до самых верхушек.

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Ощутите это состояние здоровья и радости, которое дарит вам чистое естественное дыхание, не загрязненное сигаретным дымом. Прислушайтесь к своему организму, доверьтесь его выбору и постарайтесь начать новую жизнь, без сигарет.
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 Теги: йога, курение

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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