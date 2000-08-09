Раздел: Медицина
Эти известные факты о питании оказались мифами
Диетологи опровергли известные факты.
Диетологи назвали самые известные мифы о питании, вера в которые все еще сильна, хотя и противоречит законам логики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Когда-то сигареты считались крайне полезными. В Индии, например, до 1992-го года продавалась зубная паста с табаком, а радиация считалась панацеей от многих болезней. Закололо в боку - купи радиоактивной водицы. Каждый день появляются всё новые и новые мифы о здоровье, которые благодаря надежному контролю ученых вовремя опровергаются.
Вино помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Истина в вине, но чаще всего мы принимаем за истину то, что хотим услышать. Когда ряд исследований обнаружил связь между ресвератролом, химическим веществом, найденном в красном вине, и положительным воздействием на мозг, маркетологи тут же назвали вино панацеей от болезни Альцгеймера. Проблема в том, что в одном бокале вина совсем немного ресвератола, и, чтобы получить хоть какой-нибудь эффект, тебе необходимо выглушить как минимум ведро вина. Но тут неожиданно вспоминаешь, что пить - здоровью вредить. Получив нужную дозу полезных веществ, ты между делом угробишь свой организм пагубными свойствами алкоголя.
Соль приводит к сердечному приступу
Если верить сторонникам белого «сахарно-соленого» заговора, то эти двое уничтожили больше людей, чем голод и мировые войны. Поэтому мы жили с твердым убеждением, будто высокое содержание соли - это прямая дорога к инфаркту. Но ведь соль - это натрий, в котором так нуждается организм. Переизбыток так называемой «белой смерти», конечно, может поднять давление, но только на мгновение. Нет никаких признаков того, что она влияет на него в долгосрочной перспективе. Более того, недостаток натрия приводит к повышению триглицеридов и уровня холестерина. Так что никакой порочной связи между солью и сердечным приступом нет и не было.
Яйца вредны для сердца
Нас чуть ли не с малых лет учат следить за уровнем холестерина - вещества, которое в один прекрасный день может в избытке скопиться в твоих усталых артериях и довести тебя до сердечного приступа, атеросклероза и других кошмарных вещей. Как и со многими вещами, происходящими в нашей жизни, с ним нужно быть начеку. Без него организм не может существовать. Когда его много - организму тоже дурно делается. Опять нужно задуматься о балансе.
Как правило, в появлении лишних холестериновых бляшек обвиняют яйца. Но не так давно финны закончили свой 20-летний эксперимент, результатом которого стал утешительный вывод: не было найдено никаких доказательств, что употребление одного яйца в день повышает риск развития сердечного приступа или инсульта. Мало того, оказалось, что люди, которые съедали около одного яйца в день, имели более низкий риск развития опасного вида инсульта - геморрагического. Да, в желтках полно холестерина, однако в кровь из пищеварительной системы попадает совсем немного. Так что ешь яйца спокойно, это относительно недорогой источник белков, витаминов и минералов.
Чтобы похудеть, нужно есть часто, но по чуть-чуть
Какая-то совершенно нелепая теория, согласно которой кушать нужно по чуть-чуть, но очень часто, чтобы не быть жирным. Когда ты ешь, организм вырабатывает инсулин, чтобы переработать углеводы в энергию. Эта избыточная энергия затем хранится в виде жира. Соответственно, чем больше промежуток между приемами пищи, тем больше сжигается этой самой энергии.
А как ты собираешься отслеживать уровень калорий? Ведь чем чаще ешь, тем проще переусердствовать и набрать лишнего, ведь приемом пищи считается даже одно несчастное яблоко, съеденное между делом. Такой способ приема пищи считается полезным, но не диетическим уж точно.
Ты должен выпивать 8 стаканов воды в день
Вода лишней не бывает, особенно поутру с бодуна. Конечно, если пить много воды, то начнется перегидрация, концентрация натрия в крови упадет и ничего хорошего тебя ждать не будет, но мы говорим про умеренное потребление, в частности, про те 8 пресловутых стаканов, которые якобы нужно выпить в день. Тут всё как бы зависит от времени года и климатической зоны.
Гренландцу нужно меньше воды, чем мавританцу. В наших прохладных широтах достаточно выпивать 30 мл на один килограмм веса. Есть совсем уж простой способ: достаточно приглядеться к своей моче. Если она насыщенно желтая, то тебе просто необходимо выпить. Если чистая и прозрачная как слеза комсомолки - значит, в тебе достаточно жидкости. Так что не нужно ничего вымерять и рассчитывать, просто прислушивайся к своему телу.
Витамины полезны для всего
Производители лекарств зарабатывают миллиарды, убеждая нас в необходимости глотать дополнительные минеральные и прочие вещества, которых якобы нет в нашей пище. То есть не нужно никакой сбалансированной диеты, просто сожри красивую пилюлю, в которую запихнули всю силу природы и таблицу Менделеева. Но в 2010-м году исследователи из университета Миннесоты доказали, что прием таких витаминов увеличивает риск сердечных заболеваний и рака. Зачем платить такие деньжищи, ведь есть более бюджетные способы подцепить эти нехорошие болезни - и практически бесплатно?
Но есть исключения. Например, следует увеличить потребление витамина D в зимние месяцы. В остальное время подсаживаться на добавки и впадать в зависимость от чудодейственных пилюль категорически нельзя.
Молоко укрепляет кости
Принято считать, что молоко и кости - на веки вечные вместе, как Винокур и Лещенко, Гарри и Хендерсоны, Дживс и Вустер. Кости состоят из кальция, а в молоке и других молочных продуктах тоже содержится кальций. Вот и принято считать, что молоко делает кости сильными, здоровыми и чуть ли не шелковистыми. Но одним кальцием сыт не будешь. Кости довольно привередливые особы, и, помимо кальция, им необходим витамин К и магний, которых в молоке нет. Зато они есть в капусте, горчице, зелени, которые, в отличие от молока, не такие жирные. Но это не значит, что нужно исключить творог и другое молочное из рациона - никто не говорит, что оно вредно или бесполезно, ибо речь шла только о костях.
Экологически чистые продукты полезнее
Чем больше люди начинают думать о поглощаемой еде, тем светлее будущее человечества. Плохо, когда их мировоззрение определяют маркетинговые ходы, которые умудряются даже из жухлого помидора сделать спасителя человечества. По идее, продукты, выращенные без химикатов, должны быть лучше, не так ли?
Оказывается, нет. Естественные пестициды, использующиеся для производства органики, гораздо опаснее некоторых химических. Специалисты из Стэнфордского университета изучили около 200 исследований на эту тему и не нашли существенных различий в здоровье тех, кто питается обычной едой из супермаркета, и тех, кто ест исключительно органические продукты.
Любой подсластитель хуже сахара
Еще никогда люди не боялись сладкого так сильно, как в наше время. Любой продукт, от которого что-то может слипнуться, вызывает страшную панику. Люди в смятении, кто-то отказывается от сладкого наотрез, а кто-то выбирает между подсластителями, тростниковым и столовым сахаром.
Читайте также: Исследователи научились значительно сокращать старение клеток
Но все эти кукурузные сиропы и фруктозы приводят к различным заболеваниям гораздо чаще, чем оплеванный и проклятый белый сахар.
Диетологи назвали самые известные мифы о питании, вера в которые все еще сильна, хотя и противоречит законам логики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Когда-то сигареты считались крайне полезными. В Индии, например, до 1992-го года продавалась зубная паста с табаком, а радиация считалась панацеей от многих болезней. Закололо в боку - купи радиоактивной водицы. Каждый день появляются всё новые и новые мифы о здоровье, которые благодаря надежному контролю ученых вовремя опровергаются.
Вино помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Истина в вине, но чаще всего мы принимаем за истину то, что хотим услышать. Когда ряд исследований обнаружил связь между ресвератролом, химическим веществом, найденном в красном вине, и положительным воздействием на мозг, маркетологи тут же назвали вино панацеей от болезни Альцгеймера. Проблема в том, что в одном бокале вина совсем немного ресвератола, и, чтобы получить хоть какой-нибудь эффект, тебе необходимо выглушить как минимум ведро вина. Но тут неожиданно вспоминаешь, что пить - здоровью вредить. Получив нужную дозу полезных веществ, ты между делом угробишь свой организм пагубными свойствами алкоголя.
Соль приводит к сердечному приступу
Если верить сторонникам белого «сахарно-соленого» заговора, то эти двое уничтожили больше людей, чем голод и мировые войны. Поэтому мы жили с твердым убеждением, будто высокое содержание соли - это прямая дорога к инфаркту. Но ведь соль - это натрий, в котором так нуждается организм. Переизбыток так называемой «белой смерти», конечно, может поднять давление, но только на мгновение. Нет никаких признаков того, что она влияет на него в долгосрочной перспективе. Более того, недостаток натрия приводит к повышению триглицеридов и уровня холестерина. Так что никакой порочной связи между солью и сердечным приступом нет и не было.
Яйца вредны для сердца
Нас чуть ли не с малых лет учат следить за уровнем холестерина - вещества, которое в один прекрасный день может в избытке скопиться в твоих усталых артериях и довести тебя до сердечного приступа, атеросклероза и других кошмарных вещей. Как и со многими вещами, происходящими в нашей жизни, с ним нужно быть начеку. Без него организм не может существовать. Когда его много - организму тоже дурно делается. Опять нужно задуматься о балансе.
Как правило, в появлении лишних холестериновых бляшек обвиняют яйца. Но не так давно финны закончили свой 20-летний эксперимент, результатом которого стал утешительный вывод: не было найдено никаких доказательств, что употребление одного яйца в день повышает риск развития сердечного приступа или инсульта. Мало того, оказалось, что люди, которые съедали около одного яйца в день, имели более низкий риск развития опасного вида инсульта - геморрагического. Да, в желтках полно холестерина, однако в кровь из пищеварительной системы попадает совсем немного. Так что ешь яйца спокойно, это относительно недорогой источник белков, витаминов и минералов.
Чтобы похудеть, нужно есть часто, но по чуть-чуть
Какая-то совершенно нелепая теория, согласно которой кушать нужно по чуть-чуть, но очень часто, чтобы не быть жирным. Когда ты ешь, организм вырабатывает инсулин, чтобы переработать углеводы в энергию. Эта избыточная энергия затем хранится в виде жира. Соответственно, чем больше промежуток между приемами пищи, тем больше сжигается этой самой энергии.
А как ты собираешься отслеживать уровень калорий? Ведь чем чаще ешь, тем проще переусердствовать и набрать лишнего, ведь приемом пищи считается даже одно несчастное яблоко, съеденное между делом. Такой способ приема пищи считается полезным, но не диетическим уж точно.
Ты должен выпивать 8 стаканов воды в день
Вода лишней не бывает, особенно поутру с бодуна. Конечно, если пить много воды, то начнется перегидрация, концентрация натрия в крови упадет и ничего хорошего тебя ждать не будет, но мы говорим про умеренное потребление, в частности, про те 8 пресловутых стаканов, которые якобы нужно выпить в день. Тут всё как бы зависит от времени года и климатической зоны.
Гренландцу нужно меньше воды, чем мавританцу. В наших прохладных широтах достаточно выпивать 30 мл на один килограмм веса. Есть совсем уж простой способ: достаточно приглядеться к своей моче. Если она насыщенно желтая, то тебе просто необходимо выпить. Если чистая и прозрачная как слеза комсомолки - значит, в тебе достаточно жидкости. Так что не нужно ничего вымерять и рассчитывать, просто прислушивайся к своему телу.
Витамины полезны для всего
Производители лекарств зарабатывают миллиарды, убеждая нас в необходимости глотать дополнительные минеральные и прочие вещества, которых якобы нет в нашей пище. То есть не нужно никакой сбалансированной диеты, просто сожри красивую пилюлю, в которую запихнули всю силу природы и таблицу Менделеева. Но в 2010-м году исследователи из университета Миннесоты доказали, что прием таких витаминов увеличивает риск сердечных заболеваний и рака. Зачем платить такие деньжищи, ведь есть более бюджетные способы подцепить эти нехорошие болезни - и практически бесплатно?
Но есть исключения. Например, следует увеличить потребление витамина D в зимние месяцы. В остальное время подсаживаться на добавки и впадать в зависимость от чудодейственных пилюль категорически нельзя.
Молоко укрепляет кости
Принято считать, что молоко и кости - на веки вечные вместе, как Винокур и Лещенко, Гарри и Хендерсоны, Дживс и Вустер. Кости состоят из кальция, а в молоке и других молочных продуктах тоже содержится кальций. Вот и принято считать, что молоко делает кости сильными, здоровыми и чуть ли не шелковистыми. Но одним кальцием сыт не будешь. Кости довольно привередливые особы, и, помимо кальция, им необходим витамин К и магний, которых в молоке нет. Зато они есть в капусте, горчице, зелени, которые, в отличие от молока, не такие жирные. Но это не значит, что нужно исключить творог и другое молочное из рациона - никто не говорит, что оно вредно или бесполезно, ибо речь шла только о костях.
Экологически чистые продукты полезнее
Чем больше люди начинают думать о поглощаемой еде, тем светлее будущее человечества. Плохо, когда их мировоззрение определяют маркетинговые ходы, которые умудряются даже из жухлого помидора сделать спасителя человечества. По идее, продукты, выращенные без химикатов, должны быть лучше, не так ли?
Оказывается, нет. Естественные пестициды, использующиеся для производства органики, гораздо опаснее некоторых химических. Специалисты из Стэнфордского университета изучили около 200 исследований на эту тему и не нашли существенных различий в здоровье тех, кто питается обычной едой из супермаркета, и тех, кто ест исключительно органические продукты.
Любой подсластитель хуже сахара
Еще никогда люди не боялись сладкого так сильно, как в наше время. Любой продукт, от которого что-то может слипнуться, вызывает страшную панику. Люди в смятении, кто-то отказывается от сладкого наотрез, а кто-то выбирает между подсластителями, тростниковым и столовым сахаром.
Читайте также: Исследователи научились значительно сокращать старение клеток
Но все эти кукурузные сиропы и фруктозы приводят к различным заболеваниям гораздо чаще, чем оплеванный и проклятый белый сахар.
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