Раздел: Медицина
Назван популярный напиток, который может спровоцировать рак
Врачи рассказали, как чай влияет на здоровье.
По словам экспертов, зачастую употребление чая вредит, а не помогает людям.
С таким мнением выступила известная в США натуропат Лиза Гай, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Лиза Гай отметила, что вопрос полезности чая часто исследовался наукой, но получаемые учеными результаты всегда были противоречивыми. Мало кто знает, что существуют заболевания и проблемы, которые появляются при употреблении чая, сказала специалист.
Так, по ее словам, чай нежелателен в рационе людей с анемией: регулярное употребление чая способствует понижению способности организма поглощать железно из продуктов. Так же опасен чай и при беременности – у любительниц чая могут возникать проблемы с выкидышами или с фертильностью.
Вреден горячий чай. Его питье раздражает слизистую, повышая тем самым вероятность возникновения рака пищевода, - в этом плане опасность чая сравнима с курением и алкоголизмом. В свою очередь исследование, проводившееся в Университете Мичигана, показало, что у поклонников чаепитий повышается хрупкость костей, возникает риск ослабления и даже выпадения зубов.
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«Большинство болезней вызываются химикатами, которые высвобождаются в горячей воде из чайных листьев промышленного производства и чайных пакетиков», - заметила врач.
По словам экспертов, зачастую употребление чая вредит, а не помогает людям.
С таким мнением выступила известная в США натуропат Лиза Гай, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Лиза Гай отметила, что вопрос полезности чая часто исследовался наукой, но получаемые учеными результаты всегда были противоречивыми. Мало кто знает, что существуют заболевания и проблемы, которые появляются при употреблении чая, сказала специалист.
Так, по ее словам, чай нежелателен в рационе людей с анемией: регулярное употребление чая способствует понижению способности организма поглощать железно из продуктов. Так же опасен чай и при беременности – у любительниц чая могут возникать проблемы с выкидышами или с фертильностью.
Вреден горячий чай. Его питье раздражает слизистую, повышая тем самым вероятность возникновения рака пищевода, - в этом плане опасность чая сравнима с курением и алкоголизмом. В свою очередь исследование, проводившееся в Университете Мичигана, показало, что у поклонников чаепитий повышается хрупкость костей, возникает риск ослабления и даже выпадения зубов.
Читайте также: Врачи назвали лучший овощ для профилактики онкозаболеваний
«Большинство болезней вызываются химикатами, которые высвобождаются в горячей воде из чайных листьев промышленного производства и чайных пакетиков», - заметила врач.
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