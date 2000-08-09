Раздел: Медицина
Врачи назвали один из самых полезных продуктов для здоровья кишечника
Диетолог рассказала о главных полезных свойствах меда.
Лето невозможно представить без свежего меда. Особенно на Медовый Спас.
Диетолог Светлана Фус рассказал о полезных свойствах меда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Он широко используется в народной медицине, косметологии. Мед содержит много ферментов, фитонцидов и природного сахара.
Продукт полностью усваивается организмом, отдавая максимум полезных веществ. Мед - хороший заменитель сахара. Суточная норма - 2-3 чайные ложки. Одна чайная ложка (без горки) содержит 8 грамм меда и 26-30 ккал.
Важно знать, что при нагревании мед теряет часть полезных свойств. Кроме того, может вызвать аллергию, поэтому детям сначала давайте с осторожностью. Мед - это один из немногих продуктов, которые никогда не портятся при правильном хранении.
Полезные свойства
Химический состав и свойства зависят от сезона и растений, с которых собирается нектар.
Улучшает обмен веществ. Стимулирует пищеварение и усваивание полезных веществ.
Оказывает противовоспалительное и антистрессовое действие.
Нормализует кислотность желудка и микрофлору желудочно-кишечного тракта
Антипростудное средство (потогонный и отхаркивающий эффект).
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт
Подавляет действие вирусов герпеса, краснухи и других.
Лето невозможно представить без свежего меда. Особенно на Медовый Спас.
Диетолог Светлана Фус рассказал о полезных свойствах меда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Он широко используется в народной медицине, косметологии. Мед содержит много ферментов, фитонцидов и природного сахара.
Продукт полностью усваивается организмом, отдавая максимум полезных веществ. Мед - хороший заменитель сахара. Суточная норма - 2-3 чайные ложки. Одна чайная ложка (без горки) содержит 8 грамм меда и 26-30 ккал.
Важно знать, что при нагревании мед теряет часть полезных свойств. Кроме того, может вызвать аллергию, поэтому детям сначала давайте с осторожностью. Мед - это один из немногих продуктов, которые никогда не портятся при правильном хранении.
Полезные свойства
Химический состав и свойства зависят от сезона и растений, с которых собирается нектар.
Улучшает обмен веществ. Стимулирует пищеварение и усваивание полезных веществ.
Оказывает противовоспалительное и антистрессовое действие.
Нормализует кислотность желудка и микрофлору желудочно-кишечного тракта
Антипростудное средство (потогонный и отхаркивающий эффект).
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт
Подавляет действие вирусов герпеса, краснухи и других.
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