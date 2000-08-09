» » Врачи назвали один из самых полезных продуктов для здоровья кишечника
Раздел: Медицина  
0

Врачи назвали один из самых полезных продуктов для здоровья кишечника

Диетолог рассказала о главных полезных свойствах меда.

Лето невозможно представить без свежего меда. Особенно на Медовый Спас.

Диетолог Светлана Фус рассказал о полезных свойствах меда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Он широко используется в народной медицине, косметологии. Мед содержит много ферментов, фитонцидов и природного сахара.

Продукт полностью усваивается организмом, отдавая максимум полезных веществ. Мед - хороший заменитель сахара. Суточная норма - 2-3 чайные ложки. Одна чайная ложка (без горки) содержит 8 грамм меда и 26-30 ккал.

Важно знать, что при нагревании мед теряет часть полезных свойств. Кроме того, может вызвать аллергию, поэтому детям сначала давайте с осторожностью. Мед - это один из немногих продуктов, которые никогда не портятся при правильном хранении.

Полезные свойства

Химический состав и свойства зависят от сезона и растений, с которых собирается нектар.

Улучшает обмен веществ. Стимулирует пищеварение и усваивание полезных веществ.

Оказывает противовоспалительное и антистрессовое действие.

Нормализует кислотность желудка и микрофлору желудочно-кишечного тракта

Антипростудное средство (потогонный и отхаркивающий эффект).

Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт

Подавляет действие вирусов герпеса, краснухи и других.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:32 » Автор: Ирина Шевченко
     8
     0

Похожие новости по теме

Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда

Немецкие ученые рассказали о полезных свойствах меда.

Что будет с организмом, если регулярно есть мед с корицей Что будет с организмом, если регулярно есть мед с корицей

О полезных свойствах меда с корицей мало кто знает.

«Сладкое лекарство»: полезные свойства меда, о которых не все догадываются «Сладкое лекарство»: полезные свойства меда, о которых не все догадываются

Вы узнаете, чем особенно полезен мед и для чего его нужно кушать каждый день.

Медики объяснили, стоит ли заменять сахар медом Медики объяснили, стоит ли заменять сахар медом

По мнению врачей, мед обладает большим набором полезных свойств, в отличие от сахара.

Названы пять полезных продуктов, которыми лучше всего заменить захар Названы пять полезных продуктов, которыми лучше всего заменить захар

Эксперты подсказали, какие продукты являются натуральными сахарозаменителями, приносящими организму только пользу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх