Раздел: Медицина
Названо проверенное народное средство для очищения печени
Периодически необходимо очищать свой организм.
Ежедневно мы подвергаем свой организм новым испытанием: загрязненный воздух, вредная еда, газированные и алкогольные напитки и т. д.
Здоровое тело легко справляется с этими испытаниями, но со временем, организм имеет тенденцию накапливать вредные и токсичные вещества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Это приводит к отравлению организма, снижению иммунитета и увеличивает вероятность развития множества заболеваний.
Первое, что нужно сделать - это отказаться от этих вредных привычек или хотя бы максимально их уменьшить.
Ну, и конечно же, вам необходимо периодически очищать свой организм.
В этой статье мы расскажем мощный рецепт для детоксификации организма от всех паразитов, бактерий, вирусов и грибков.
Кроме того, этот напиток значительно снизит аппетит и активизирует сжигание жира, особенно в области талии Этот мощный напиток также оказался эликсиром для омоложения, он эффективно регенерирует клетки печени, помогает улучшить даже состояние вашей кожи.
ингредиенты:
Пучок петрушки.
2 зубчика чеснока.
1 столовая ложка лимонного сока.
1 стакан воды.
Сначала очистите чеснок, затем вымойте петрушку, после чего измельчите их в блендере вместе с лимонным соком и водой до однородности.
Употребляйте этот напиток в течение 3 дней. Затем принимайте этот напиток без чеснока в течение 3 дней, после этого снова добавьте чеснок и принимайте еще 3 дня. Через 9 дней лечения сделайте перерыв на 2 недели и повторите курс (9 дней).
Читайте также: Проверенное народное средство для очищения почек
Перед применением любых народных средств необходима консультация врача!
Ежедневно мы подвергаем свой организм новым испытанием: загрязненный воздух, вредная еда, газированные и алкогольные напитки и т. д.
Здоровое тело легко справляется с этими испытаниями, но со временем, организм имеет тенденцию накапливать вредные и токсичные вещества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Это приводит к отравлению организма, снижению иммунитета и увеличивает вероятность развития множества заболеваний.
Первое, что нужно сделать - это отказаться от этих вредных привычек или хотя бы максимально их уменьшить.
Ну, и конечно же, вам необходимо периодически очищать свой организм.
В этой статье мы расскажем мощный рецепт для детоксификации организма от всех паразитов, бактерий, вирусов и грибков.
Кроме того, этот напиток значительно снизит аппетит и активизирует сжигание жира, особенно в области талии Этот мощный напиток также оказался эликсиром для омоложения, он эффективно регенерирует клетки печени, помогает улучшить даже состояние вашей кожи.
ингредиенты:
Пучок петрушки.
2 зубчика чеснока.
1 столовая ложка лимонного сока.
1 стакан воды.
Сначала очистите чеснок, затем вымойте петрушку, после чего измельчите их в блендере вместе с лимонным соком и водой до однородности.
Употребляйте этот напиток в течение 3 дней. Затем принимайте этот напиток без чеснока в течение 3 дней, после этого снова добавьте чеснок и принимайте еще 3 дня. Через 9 дней лечения сделайте перерыв на 2 недели и повторите курс (9 дней).
Читайте также: Проверенное народное средство для очищения почек
Перед применением любых народных средств необходима консультация врача!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1447
0
Также советуем посмотреть
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Оставьте свой комментарий