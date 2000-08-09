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Раздел: Медицина  
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Названо проверенное народное средство для очищения печени

Названо проверенное народное средство для очищения печениПериодически необходимо очищать свой организм.

Ежедневно мы подвергаем свой организм новым испытанием: загрязненный воздух, вредная еда, газированные и алкогольные напитки и т. д.

Здоровое тело легко справляется с этими испытаниями, но со временем, организм имеет тенденцию накапливать вредные и токсичные вещества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.

Это приводит к отравлению организма, снижению иммунитета и увеличивает вероятность развития множества заболеваний.

Первое, что нужно сделать - это отказаться от этих вредных привычек или хотя бы максимально их уменьшить.

Ну, и конечно же, вам необходимо периодически очищать свой организм.

В этой статье мы расскажем мощный рецепт для детоксификации организма от всех паразитов, бактерий, вирусов и грибков.

Кроме того, этот напиток значительно снизит аппетит и активизирует сжигание жира, особенно в области талии Этот мощный напиток также оказался эликсиром для омоложения, он эффективно регенерирует клетки печени, помогает улучшить даже состояние вашей кожи.

ингредиенты:

Пучок петрушки.
2 зубчика чеснока.
1 столовая ложка лимонного сока.
1 стакан воды.

Сначала очистите чеснок, затем вымойте петрушку, после чего измельчите их в блендере вместе с лимонным соком и водой до однородности.

Употребляйте этот напиток в течение 3 дней. Затем принимайте этот напиток без чеснока в течение 3 дней, после этого снова добавьте чеснок и принимайте еще 3 дня. Через 9 дней лечения сделайте перерыв на 2 недели и повторите курс (9 дней).

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Перед применением любых народных средств необходима консультация врача!
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 Теги: народное средство, очищение организма

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Сегодня, 17:54 » Автор: Ирина Шевченко
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