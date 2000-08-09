Найден способ предсказать смерть

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Ученые нашли способ «выключить» биологические часы К такому интересному выводу пришли американские ученые. У млекопитающих, к которым по праву можно отнести также человека, циркадные ритмы (биологические часы) «рулят» в большинстве клеток и тканей организа, и в целом определяют суточные ритмы нашей физиологии, в том числе – сна и обмена веществ.