Раздел: Медицина
Медики рассказали, что будет, если употреблять мороженое ежедневно
Мороженое - друг вашего мозга.
Как известно, мороженое - любимый продукт детей и взрослых, не только летом, а круглый год. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Однако летом мы едим его чаще, поскольку на улице тепло, да и производители делают его больше в летнюю пору. Как оказалось, это лакомство не только вкусное, но и полезное для нашего организма.
Для эксперимента исследователи из Университета Керин в Японии пригласили добровольцев. Людей просили каждый день на протяжении определенного времени кушать мороженое по утрам.
Оказывается, регулярное употребление этого лакомства на завтрак способствует развитию умственных способностей у людей и улучшает интеллектуальные способности.
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По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая этим наш интеллект.
Как известно, мороженое - любимый продукт детей и взрослых, не только летом, а круглый год. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Однако летом мы едим его чаще, поскольку на улице тепло, да и производители делают его больше в летнюю пору. Как оказалось, это лакомство не только вкусное, но и полезное для нашего организма.
Для эксперимента исследователи из Университета Керин в Японии пригласили добровольцев. Людей просили каждый день на протяжении определенного времени кушать мороженое по утрам.
Оказывается, регулярное употребление этого лакомства на завтрак способствует развитию умственных способностей у людей и улучшает интеллектуальные способности.
Читайте также: Медики рассказали, кому нельзя есть малину
По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая этим наш интеллект.
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