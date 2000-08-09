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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, что будет, если употреблять мороженое ежедневно

Медики рассказали, что будет, если употреблять мороженое ежедневноМороженое - друг вашего мозга.

Как известно, мороженое - любимый продукт детей и взрослых, не только летом, а круглый год. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Однако летом мы едим его чаще, поскольку на улице тепло, да и производители делают его больше в летнюю пору. Как оказалось, это лакомство не только вкусное, но и полезное для нашего организма.

Для эксперимента исследователи из Университета Керин в Японии пригласили добровольцев. Людей просили каждый день на протяжении определенного времени кушать мороженое по утрам.

Оказывается, регулярное употребление этого лакомства на завтрак способствует развитию умственных способностей у людей и улучшает интеллектуальные способности.

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По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая этим наш интеллект.
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 Теги: медики, мороженое, польза

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Сегодня, 21:37 » Автор: Едгар Букмирза
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