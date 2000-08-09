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Раздел: Медицина  
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Ученые выяснили, какой продукт снимает стресс

Ученые выяснили, какой продукт снимает стрессНаиболее стрессоустойчивыми оказались люди в первой группе.

Ученые из Гарвардского университета экспериментальным путем определили взаимосвязь между питанием и выбросом гормонов, пишет Хроника.инфо.

В ходе эксперимента ученые проследили за уровнем стресса в трех группах добровольцев в разным рационом питания: первая группа ела яйца, вторая группа - содержащие клетчатку овсяные хлопья, третья - овсянку быстрого приготовления.

Исследователи выяснили, что наиболее стрессоустойчивыми оказались люди в первой группе - чистый белок и гамма микроэлементов из желтка блокируют резкий выброс адреналина, являющийся гормоном стресса.

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Меньше всего устойчивость к стрессу проявили люди в третьей группе. Овсяные хлопья быстрого приготовления вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, повышая гликемический индекс. Перепады уровня сахара приводят к выбросу ацетилхолина, который также называют "гормоном паники".
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 Теги: Ученые, стресс, продукт

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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