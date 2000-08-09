Раздел: Медицина
Медики рассказали о новой опасности электронных сигарет
Вейпинг может вызвать воспаление и ухудшить активность альвеолярных макрофагов.
Новое исследование ученых из Бирмингемского университета (Великобритания) показывает, что электронные сигареты могут повредить легочные клетки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на распространенное мнение, что такие сигареты являются альтернативой курению, к ним необходимо относиться с осторожностью, информирует ScienceDaily.
Профессор университета Дэвид Тиккетт заявил, что электронные сигареты безопаснее с точки зрения риска рака, но если курить их в течение 20 или 30 лет, это может привести к хроническому обструктивному заболеванию легких (ХОБЛ).
Последствия курения вейпа были такие же как и у постоянных курильщиков и у людей, страдающих хроническими болезнями легких.
Читайте также: Врачи назвали еще одну опасность электронных сигарет
Однако ученые предупреждают, что эти результаты получили только в лабораторных условиях в течение 48 часов. Для более точного заключения необходимы дальнейшие исследования.
Новое исследование ученых из Бирмингемского университета (Великобритания) показывает, что электронные сигареты могут повредить легочные клетки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на распространенное мнение, что такие сигареты являются альтернативой курению, к ним необходимо относиться с осторожностью, информирует ScienceDaily.
Профессор университета Дэвид Тиккетт заявил, что электронные сигареты безопаснее с точки зрения риска рака, но если курить их в течение 20 или 30 лет, это может привести к хроническому обструктивному заболеванию легких (ХОБЛ).
Последствия курения вейпа были такие же как и у постоянных курильщиков и у людей, страдающих хроническими болезнями легких.
Читайте также: Врачи назвали еще одну опасность электронных сигарет
Однако ученые предупреждают, что эти результаты получили только в лабораторных условиях в течение 48 часов. Для более точного заключения необходимы дальнейшие исследования.
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