Раздел: Медицина
Названы главные причины и способы лечения мигрени
Приступы сильной головной боли можно контролировать.
Многие люди на протяжении всей своей жизни мучаются с жуткими головными болями от наступающей мигрени. Болезнь считается неизлечимой и носит наследственный характер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Однако приступы мигрени можно научиться контролировать и даже обходиться без них на протяжении многих лет. Для этого придется поменять образ жизни в абсолютно здоровое русло: придерживаться правильного питания, соблюдать режим сна, избегать стрессов и волнений, отказаться от вредных привычек, достаточное количество времени проводить на свежем воздухе
Если вы страдаете мигренями, ваш мозг, скорее всего, особенно чувствителен к изменениям окружающей среды, внешних (громких шумов) или внутренних (гормональные изменения). Каждую такую перемену он воспринимает как угрозу и реагирует на нее болью. Чем более размеренной жизнью вы живете, соблюдая режим работы, питания и спорта, тем менее редкими могут быть болевые атаки.
Попробуйте витамины
Исследования показывают, что регулярные занятия такими видами спорта, как бег, плавание, танцы или велоспорт, могут снизить частоту и тяжесть приступов. Достаточно заниматься по полчаса трижды в неделю. Только ни в коем случае не тренируйтесь на голодный желудок и следите за балансом жидкости: низкий уровень сахара или обезвоживание могут спровоцировать по-настоящему жесткий приступ мигрени.
Ограничьте кофеин
Кофеин – один из самых распространенных триггеров, способных спровоцировать приступ мигрени. К тому же он обладает накопительным эффектом, и может «одарить» вас мигренью в самый неподходящий момент, даже если в этот день вы не пили ни кофе, ни чая. Безопасная ежедневная доза напитков, содержащих кофеин, - не более двухсот миллилитров.
Соблюдайте режим дня
Если вы страдаете мигренями, ваш мозг, скорее всего, особенно чувствителен к изменениям окружающей среды, внешних (громких шумов) или внутренних (гормональные изменения). Каждую такую перемену он воспринимает как угрозу и реагирует на нее болью. Чем более размеренной жизнью вы живете, соблюдая режим работы, питания и спорта, тем менее редкими могут быть болевые атаки.
Но головные боли могут быть вызваны и другими, довольно серьезными причинами:
- сосудистыми заболеваниями – атеросклерозом, дистонией, гипертонической болезнью;
- повышением внутричерепного давления;
- новообразованиями в головном мозге;
- вследствие воспалительного процесса;
- инфекциями, интоксикациями;
Читайте также: Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы
Точно разобраться в причинах головной боли может только опытный невролог, а попытки самолечения часто оказываются неэффективными. Однако проконтролировать артериальное давление, немного расслабиться и отдохнуть можно в домашних условиях, что поможет установить характер проблемы.
Многие люди на протяжении всей своей жизни мучаются с жуткими головными болями от наступающей мигрени. Болезнь считается неизлечимой и носит наследственный характер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Однако приступы мигрени можно научиться контролировать и даже обходиться без них на протяжении многих лет. Для этого придется поменять образ жизни в абсолютно здоровое русло: придерживаться правильного питания, соблюдать режим сна, избегать стрессов и волнений, отказаться от вредных привычек, достаточное количество времени проводить на свежем воздухе
Если вы страдаете мигренями, ваш мозг, скорее всего, особенно чувствителен к изменениям окружающей среды, внешних (громких шумов) или внутренних (гормональные изменения). Каждую такую перемену он воспринимает как угрозу и реагирует на нее болью. Чем более размеренной жизнью вы живете, соблюдая режим работы, питания и спорта, тем менее редкими могут быть болевые атаки.
Попробуйте витамины
Исследования показывают, что регулярные занятия такими видами спорта, как бег, плавание, танцы или велоспорт, могут снизить частоту и тяжесть приступов. Достаточно заниматься по полчаса трижды в неделю. Только ни в коем случае не тренируйтесь на голодный желудок и следите за балансом жидкости: низкий уровень сахара или обезвоживание могут спровоцировать по-настоящему жесткий приступ мигрени.
Ограничьте кофеин
Кофеин – один из самых распространенных триггеров, способных спровоцировать приступ мигрени. К тому же он обладает накопительным эффектом, и может «одарить» вас мигренью в самый неподходящий момент, даже если в этот день вы не пили ни кофе, ни чая. Безопасная ежедневная доза напитков, содержащих кофеин, - не более двухсот миллилитров.
Соблюдайте режим дня
Если вы страдаете мигренями, ваш мозг, скорее всего, особенно чувствителен к изменениям окружающей среды, внешних (громких шумов) или внутренних (гормональные изменения). Каждую такую перемену он воспринимает как угрозу и реагирует на нее болью. Чем более размеренной жизнью вы живете, соблюдая режим работы, питания и спорта, тем менее редкими могут быть болевые атаки.
Но головные боли могут быть вызваны и другими, довольно серьезными причинами:
- сосудистыми заболеваниями – атеросклерозом, дистонией, гипертонической болезнью;
- повышением внутричерепного давления;
- новообразованиями в головном мозге;
- вследствие воспалительного процесса;
- инфекциями, интоксикациями;
Читайте также: Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы
Точно разобраться в причинах головной боли может только опытный невролог, а попытки самолечения часто оказываются неэффективными. Однако проконтролировать артериальное давление, немного расслабиться и отдохнуть можно в домашних условиях, что поможет установить характер проблемы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
214
0
Также советуем посмотреть
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
Оставьте свой комментарий