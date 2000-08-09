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Названы главные причины и способы лечения мигрени

Названы главные причины и способы лечения мигрени Приступы сильной головной боли можно контролировать.

Многие люди на протяжении всей своей жизни мучаются с жуткими головными болями от наступающей мигрени. Болезнь считается неизлечимой и носит наследственный характер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Однако приступы мигрени можно научиться контролировать и даже обходиться без них на протяжении многих лет. Для этого придется поменять образ жизни в абсолютно здоровое русло: придерживаться правильного питания, соблюдать режим сна, избегать стрессов и волнений, отказаться от вредных привычек, достаточное количество времени проводить на свежем воздухе

Если вы страдаете мигренями, ваш мозг, скорее всего, особенно чувствителен к изменениям окружающей среды, внешних (громких шумов) или внутренних (гормональные изменения). Каждую такую перемену он воспринимает как угрозу и реагирует на нее болью. Чем более размеренной жизнью вы живете, соблюдая режим работы, питания и спорта, тем менее редкими могут быть болевые атаки.

Попробуйте витамины

Исследования показывают, что регулярные занятия такими видами спорта, как бег, плавание, танцы или велоспорт, могут снизить частоту и тяжесть приступов. Достаточно заниматься по полчаса трижды в неделю. Только ни в коем случае не тренируйтесь на голодный желудок и следите за балансом жидкости: низкий уровень сахара или обезвоживание могут спровоцировать по-настоящему жесткий приступ мигрени.

Ограничьте кофеин

Кофеин – один из самых распространенных триггеров, способных спровоцировать приступ мигрени. К тому же он обладает накопительным эффектом, и может «одарить» вас мигренью в самый неподходящий момент, даже если в этот день вы не пили ни кофе, ни чая. Безопасная ежедневная доза напитков, содержащих кофеин, - не более двухсот миллилитров.

Соблюдайте режим дня

Если вы страдаете мигренями, ваш мозг, скорее всего, особенно чувствителен к изменениям окружающей среды, внешних (громких шумов) или внутренних (гормональные изменения). Каждую такую перемену он воспринимает как угрозу и реагирует на нее болью. Чем более размеренной жизнью вы живете, соблюдая режим работы, питания и спорта, тем менее редкими могут быть болевые атаки.

Но головные боли могут быть вызваны и другими, довольно серьезными причинами:

- сосудистыми заболеваниями – атеросклерозом, дистонией, гипертонической болезнью;
- повышением внутричерепного давления;
- новообразованиями в головном мозге;
- вследствие воспалительного процесса;
- инфекциями, интоксикациями;

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Точно разобраться в причинах головной боли может только опытный невролог, а попытки самолечения часто оказываются неэффективными. Однако проконтролировать артериальное давление, немного расслабиться и отдохнуть можно в домашних условиях, что поможет установить характер проблемы.
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 Теги: мигрень, причины

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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