Раздел: Медицина
Эксперты рассказали, какие продукты не терпят заморозки
Эту еду ни в коем случае нельзя замораживать.
Существует несколько довольно распространенных заблуждений на тему заморозки продуктов. Поэтому мы решили узнать, какие именно мы совершаем ошибки, когда храним еду подобным образом, и как это исправить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Итак, как сделать использование морозилки более эффективным и удобным.
Можно заморозить любые продукты
С утверждением, что заморозить можно все, не поспоришь. Только вот некоторым продуктам это абсолютно противопоказано. Помимо того, что пищу нужно заморозить, ее потом еще необходимо правильно разморозить, а при оттаивании еда теряет свою текстуру, вкусовые качества и внешний вид. Потому в морозилке нельзя хранить кофейные зерна, нежные овощи, сливочные соусы, масло, а также яйца, консервы и многие другие продукты – после разморозки их просто невозможно будет есть.
Продукты могут храниться в морозилке вечно
Как бы вам того не хотелось, морозилка – это не криокамера, в которой можно хранить стратегический запас на будущее. Худший враг замороженных продуктов – сочетание влажности и воздуха. Если еду максимально защитить от их воздействия, можно на какое-то время продлить срок ее хранения. Самый простой способ – положить еду в вакуумный пакет. Для всех остальных видов упаковки стоит ориентироваться на рекомендуемые сроки хранения в морозильной камере. Так, при -18 градусах супы, рагу и кассероль можно хранить два-три месяца, приготовленное мясо два-три месяца, сырые стейки и отбивные 4-12 месяцев, приготовленную птицу четыре месяца, сырую птицу 9-12 месяцев.
Холод убивает бактерии
Замораживание фактически делает бактерии неактивными, но мнение о том, что холод делает продукт безопасным, в корне ошибочное. Другими словами, если ваша еда попала в морозильник с какими-то бактериями на поверхности, когда она оттает, она по-прежнему будет содержать те же вредные бактерии. Единственный надежный способ избавиться от них – готовить размороженный продукт до безопасной внутренней температуры.
Замороженные продукты содержат меньше питательных веществ
Вообще-то, в реальности все бывает с точностью наоборот, то есть замороженные фрукты и овощи на проверку оказываются гораздо полезнее свежих. Объясняется это тем, что, как правило, эти продукты собираются на пике зрелости и сразу же замораживают. При этом в овощах и фруктах сохраняется максимум полезных свойств и витаминов. Чтобы свести к минимуму потерю полезных веществ, готовить подобные размороженные продукты нужно щадящим способом, например, на пару.
Продукты нельзя замораживать повторно
Если это в принципе возможно, лучше, конечно, избегать повторного замораживания. Хотя технически такой продукт есть безопасно, вам вряд ли понравится его вкус, особенно это касается сырого мяса, которое в процессе размораживания теряет много влаги, а вместе с ним и вкусовые качества.
Читайте также: Названы главные причины и способы лечения мигрени
Как показывает практика, повторная заморозка возможна в том случае, если извлеченный из морозилки продукт оставался вне холодильника не более двух часов.
Существует несколько довольно распространенных заблуждений на тему заморозки продуктов. Поэтому мы решили узнать, какие именно мы совершаем ошибки, когда храним еду подобным образом, и как это исправить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Итак, как сделать использование морозилки более эффективным и удобным.
Можно заморозить любые продукты
С утверждением, что заморозить можно все, не поспоришь. Только вот некоторым продуктам это абсолютно противопоказано. Помимо того, что пищу нужно заморозить, ее потом еще необходимо правильно разморозить, а при оттаивании еда теряет свою текстуру, вкусовые качества и внешний вид. Потому в морозилке нельзя хранить кофейные зерна, нежные овощи, сливочные соусы, масло, а также яйца, консервы и многие другие продукты – после разморозки их просто невозможно будет есть.
Продукты могут храниться в морозилке вечно
Как бы вам того не хотелось, морозилка – это не криокамера, в которой можно хранить стратегический запас на будущее. Худший враг замороженных продуктов – сочетание влажности и воздуха. Если еду максимально защитить от их воздействия, можно на какое-то время продлить срок ее хранения. Самый простой способ – положить еду в вакуумный пакет. Для всех остальных видов упаковки стоит ориентироваться на рекомендуемые сроки хранения в морозильной камере. Так, при -18 градусах супы, рагу и кассероль можно хранить два-три месяца, приготовленное мясо два-три месяца, сырые стейки и отбивные 4-12 месяцев, приготовленную птицу четыре месяца, сырую птицу 9-12 месяцев.
Холод убивает бактерии
Замораживание фактически делает бактерии неактивными, но мнение о том, что холод делает продукт безопасным, в корне ошибочное. Другими словами, если ваша еда попала в морозильник с какими-то бактериями на поверхности, когда она оттает, она по-прежнему будет содержать те же вредные бактерии. Единственный надежный способ избавиться от них – готовить размороженный продукт до безопасной внутренней температуры.
Замороженные продукты содержат меньше питательных веществ
Вообще-то, в реальности все бывает с точностью наоборот, то есть замороженные фрукты и овощи на проверку оказываются гораздо полезнее свежих. Объясняется это тем, что, как правило, эти продукты собираются на пике зрелости и сразу же замораживают. При этом в овощах и фруктах сохраняется максимум полезных свойств и витаминов. Чтобы свести к минимуму потерю полезных веществ, готовить подобные размороженные продукты нужно щадящим способом, например, на пару.
Продукты нельзя замораживать повторно
Если это в принципе возможно, лучше, конечно, избегать повторного замораживания. Хотя технически такой продукт есть безопасно, вам вряд ли понравится его вкус, особенно это касается сырого мяса, которое в процессе размораживания теряет много влаги, а вместе с ним и вкусовые качества.
Читайте также: Названы главные причины и способы лечения мигрени
Как показывает практика, повторная заморозка возможна в том случае, если извлеченный из морозилки продукт оставался вне холодильника не более двух часов.
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