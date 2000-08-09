Раздел: Медицина
Медики рассказали, какие напитки опасно пить на голодный желудок
Идеальным напитком для пробуждения называют воду.
Есть ряд напитков, которые люди любят выпить сразу, как только проснулись. Но специалисты не рекомендуют этого делать и объяснили почему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на robinzon.tv.
Первой в списке стоит холодная вода. Специалисты отмечают, что ее не стоит пить сразу после пробуждения, ведь она провоцирует спазмы желудка.
Это может привести к болям в животе и нарушению пищеварения.
Такой же опасной является и минеральная вода - из-за газов она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, а это может даже привести к воспалению.
И если в желудке на тот момент нет еды - эти кислоты могут повредить ткани, запустив механизмы развития гастрита и язвы.
Свежевыжатые соки тоже не нужно пить натощак, у них подобные с кофе свойства.
Кисломолочные напитки также лучше употреблять после основного блюда. Если пить кислое молоко или кефир натощак, то полезные бактерии погибнут в новой среде.
Кофе вреден на голодный желудок из-за кофеина, который активизирует работу выделительной системы организма - начинают усиленно вырабатываться пищеварительные соки и желчь.
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Идеальным напитком для пробуждения специалисты называют обычную воду комнатной температуры.
Есть ряд напитков, которые люди любят выпить сразу, как только проснулись. Но специалисты не рекомендуют этого делать и объяснили почему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на robinzon.tv.
Первой в списке стоит холодная вода. Специалисты отмечают, что ее не стоит пить сразу после пробуждения, ведь она провоцирует спазмы желудка.
Это может привести к болям в животе и нарушению пищеварения.
Такой же опасной является и минеральная вода - из-за газов она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, а это может даже привести к воспалению.
И если в желудке на тот момент нет еды - эти кислоты могут повредить ткани, запустив механизмы развития гастрита и язвы.
Свежевыжатые соки тоже не нужно пить натощак, у них подобные с кофе свойства.
Кисломолочные напитки также лучше употреблять после основного блюда. Если пить кислое молоко или кефир натощак, то полезные бактерии погибнут в новой среде.
Кофе вреден на голодный желудок из-за кофеина, который активизирует работу выделительной системы организма - начинают усиленно вырабатываться пищеварительные соки и желчь.
Читайте также: Популярный украинский комик впервые показал сына
Идеальным напитком для пробуждения специалисты называют обычную воду комнатной температуры.
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