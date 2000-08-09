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Раздел: Медицина  
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Назван один из самых полезных продуктов для женского здоровья

Назван один из самых полезных продуктов для женского здоровьяУченые доказали пользу сои для женщин.

Этот ингредиент в рационе женщин способен укрепить кости, заявляют американские исследователи в статье, опубликованной в издании Bone Reports.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Ученые доказали пользу сои для женщин при помощи эксперимента на крысах. Опыт ставили в лаборатории университета Миссури в США. В качестве подопытных животных выступили грызуны со слабыми костями и малоподвижные. Именно такие признаки можно наблюдать у женщин в период менопаузы - заметное понижение двигательной физической активности и уменьшение прочности костей.

Группу крыс разделили на две части: у первой яичники были удалены, у второй сохранены. Добавка в рацион грызунов сои дала одинаковый результат, кости всех животных в группе стали крепче. Кроме того, обмен веществ у подопытных значительно ускорился. Как и при любом серьёзном научном эксперименте, присутствовала контрольная группа, которую кормили обычным кормом, без содержания сои. У них данные эффекты не наблюдались.

Научный проект возглавляла профессор Памела Хинтон, описывая работу исследователей в статье, она отметила сделанные ими выводы: включение в рацион сои позволит женщинам любого возраста, необязательно в менопаузе, укрепить кости и ускорить обмен веществ. Учёные рекомендуют употребление в пищу и продукты из сои: тофу и соевое молоко. Они также богаты соевым белком, который оказывает положительное влияние на организм.

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Труд американских учёных вполне может поставить точку в давних спорах о вреде или пользе сои для организма. Стоит отметить, что в России многие остерегаются употреблять в пищу соевые продукты, поскольку считают сою ГМО-содержащим продуктом.
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 Теги: соя, польза для женщин

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Сегодня, 17:17 » Автор: Ирина Шевченко
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