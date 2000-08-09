» » Медики рассказали, почему вредно долго спать
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, почему вредно долго спать

Медики рассказали, почему вредно долго спатьТакие люди могут больше страдать сердечными проблемами.

Долгий сон негативно влияет на здоровье, - приводится в газете The Daily Telegraph мнение специалистов из Килского университета в Великобритании. Ученые заявили, что такой сон повышает риск смерти от последствий патологий сердечно-сосудистого свойства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Согласно результатам проведенного ими эксперимента с участием 3 миллионов человек, те люди, которые имеют склонность спать по 10 часов в сутки, на 30% чаще склонны умирать в более раннем возрасте по сравнению со спящими в среднем по 7 часов. Столь долгий сон ученые связывают с очень высокой вероятностью пострадать от инсульта, ишемической болезни сердца и других сосудистых нарушений.

Научные специалисты убеждены, пациенты, которые спят по 8 часов и более, должны обследоваться у кардиологов. Среди таких пациентов, по их словам, часто наблюдается обструктивное апноэ сна, связанное с остановками дыхательных движений во время сна.

Читайте также: Врачи рассказали, почему спать на животе вредно

У исследователей есть основания считать, что длительное нахождение в лежачем положении приводит к ослаблению мышц, болям в спине и суставах, а также изменениям в биологических ритмах, влияющих на всю работу организма. Помимо того, чрезмерный сон влияет на способность мозга вырабатывать специальные химические вещества серотонин и дофамин и тем самым вызывать депрессию.

Наиболее оптимальным для здоровья ученые считают сон продолжительностью 7-8 часов в сутки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: спать, медики, вред

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
     623
     0

Похожие новости по теме

Медики объяснили, почему вредно долго спать Медики объяснили, почему вредно долго спать

Наиболее оптимальным для здоровья ученые считают сон продолжительностью 7-8 часов в сутки.

Ученые рассказали, что означает долгий сон Ученые рассказали, что означает долгий сон

Исследование провели в Великобритании.

Медики рассказали, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым Медики рассказали, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

Спать дольше 8 часов в день опасно для жизни.

Медики рассказали, почему опасно слишком долго спать Медики рассказали, почему опасно слишком долго спать

Переизбыток сна вреден для организма, как и его недостаток.

Медики объяснили, почему вредно долго спать Медики объяснили, почему вредно долго спать

Слишком продолжительный сон вреден для здоровья

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх