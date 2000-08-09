Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем золото вредно для мужского здоровья
Металлическое золото токсично.
Уже более трех тысячелетий золото в человеческом социуме считается одним из самых ценных металлов. Из него веками изготавливали монеты, ювелирные изделия, атрибуты верховной власти, оружие и конную сбрую. И сегодня предметы и украшения, созданные из этого металла, являются признаком состоятельности. Вот только ученые предупреждают, что ношение золотых изделий может быть опасным для здоровья, и прежде всего оно негативно влияет на мужчин.
Об этом пишет Хроника.инфо.
В поисках лекарств от тяжелых патологий, современная медицина часто открывает новые болезни, о которых ранее ничего известно не было. Казалось бы, как может золото навредить человеку, когда и сегодня существуют методы лечения при помощи соединений этого металла?
Однако, еще в VI веке, в сборнике хадисов - преданиях о словах и действиях Пророка Мухаммеда, было сказано, что ношение золотого кольца мужчинам - харам (запрещено). А вот женщинам Пророк разрешает облачаться в шелка и украшать себя золотом. Как известно, любая религия -это свод правил жизни, и все они предназначены для того, чтобы уберечь человека от преждевременной смерти. И в этом смысле данный мусульманский закон оказался прав.
Несколько лет назад врачи из частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса, Балтимор, США, выявили странную закономерность. Мужчины, которые не снимая носят золотое обручальное кольцо более 10 лет, чаще всего обращаются за медицинской помощью, жалуясь на отсутствие эрекции и первичное мужское бесплодие. Оказывается, со временем драгоценный металл начинает окисляться и выделять продукты химической реакции.
Даже доли миллиграмма оксида золота независимо от пробы, попадая в организм, нарушают работу мужских половых желез. А вот на здоровье дам золотой металл не оказывает никакого влияния и все потому, что женская половая система лучше защищена от подобных химических воздействий. Оказывается, мусульманам это было давно известно.
Представители Всеиндийского института гомеопатии, Мумбаи, также подтверждают, что золото негативно влияет на здоровье мужчин. Прежде всего они не советуют носить золотые украшения господам плотного телосложения, страдающим гипертонической болезнью, а также имеющим раздражительный характер и склонность к депрессиям.
Индийские лекари уверены, что у таких мужчин скапливающиеся на коже соли золота способны проникать через поры в организм, ухудшать состояние стенок кровеносных сосудов и вообще негативно влиять на общую психологическую ситуацию в их жизни. При этом у женщин от ношения золотых изделий не замечены ни проблемы со здоровьем, ни какой-либо другой дискомфорт и даже более того.
Индийские гомеопаты считают, что препараты с добавлением золота способны останавливать острый и хронический метрит и фиброаденому матки, если, конечно больная вовремя обратится за помощью.
Металлическое золото токсично - такое заявление недавно сделали ученые из Научно-исследовательского центра сэра Фредерика Бантинга. Канада. Оказывается отдельные химические соединения золота в течении долгого времени могут накапливаться в печени, почках, гипоталамусе и селезенке.
Канадские врачи нескольких лет проводили аналитическую работу и выяснили, что у мужчин - обладателей золотых украшений, часто развивается контактный дерматит. В некоторых случаях золото вызывает сенсибилизацию всего организма, однако среди всех пораженных подобной аллергической реакцией, представителей сильного пола все равно вдвое больше чем, женщин.
Ученые считают, что это связано с гормональной системой человека, и мужской организм более подвержен негативному воздействию этого металла. На женщин он тоже влияет, в частности, замедляет некоторые обменные процессы, которые выражаются частичной кишечной непроходимостью и увеличением веса.
Читайте также: Медики объяснили, почему носить галстуки вредно для здоровья
Но дамы редко связывают эти явления с ношением золотых украшений, которые они, к тому же часто меняют, в отличие от мужчин, обычно более консервативных в своих предпочтениях и привычках.
Уже более трех тысячелетий золото в человеческом социуме считается одним из самых ценных металлов. Из него веками изготавливали монеты, ювелирные изделия, атрибуты верховной власти, оружие и конную сбрую. И сегодня предметы и украшения, созданные из этого металла, являются признаком состоятельности. Вот только ученые предупреждают, что ношение золотых изделий может быть опасным для здоровья, и прежде всего оно негативно влияет на мужчин.
Об этом пишет Хроника.инфо.
В поисках лекарств от тяжелых патологий, современная медицина часто открывает новые болезни, о которых ранее ничего известно не было. Казалось бы, как может золото навредить человеку, когда и сегодня существуют методы лечения при помощи соединений этого металла?
Однако, еще в VI веке, в сборнике хадисов - преданиях о словах и действиях Пророка Мухаммеда, было сказано, что ношение золотого кольца мужчинам - харам (запрещено). А вот женщинам Пророк разрешает облачаться в шелка и украшать себя золотом. Как известно, любая религия -это свод правил жизни, и все они предназначены для того, чтобы уберечь человека от преждевременной смерти. И в этом смысле данный мусульманский закон оказался прав.
Несколько лет назад врачи из частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса, Балтимор, США, выявили странную закономерность. Мужчины, которые не снимая носят золотое обручальное кольцо более 10 лет, чаще всего обращаются за медицинской помощью, жалуясь на отсутствие эрекции и первичное мужское бесплодие. Оказывается, со временем драгоценный металл начинает окисляться и выделять продукты химической реакции.
Даже доли миллиграмма оксида золота независимо от пробы, попадая в организм, нарушают работу мужских половых желез. А вот на здоровье дам золотой металл не оказывает никакого влияния и все потому, что женская половая система лучше защищена от подобных химических воздействий. Оказывается, мусульманам это было давно известно.
Представители Всеиндийского института гомеопатии, Мумбаи, также подтверждают, что золото негативно влияет на здоровье мужчин. Прежде всего они не советуют носить золотые украшения господам плотного телосложения, страдающим гипертонической болезнью, а также имеющим раздражительный характер и склонность к депрессиям.
Индийские лекари уверены, что у таких мужчин скапливающиеся на коже соли золота способны проникать через поры в организм, ухудшать состояние стенок кровеносных сосудов и вообще негативно влиять на общую психологическую ситуацию в их жизни. При этом у женщин от ношения золотых изделий не замечены ни проблемы со здоровьем, ни какой-либо другой дискомфорт и даже более того.
Индийские гомеопаты считают, что препараты с добавлением золота способны останавливать острый и хронический метрит и фиброаденому матки, если, конечно больная вовремя обратится за помощью.
Металлическое золото токсично - такое заявление недавно сделали ученые из Научно-исследовательского центра сэра Фредерика Бантинга. Канада. Оказывается отдельные химические соединения золота в течении долгого времени могут накапливаться в печени, почках, гипоталамусе и селезенке.
Канадские врачи нескольких лет проводили аналитическую работу и выяснили, что у мужчин - обладателей золотых украшений, часто развивается контактный дерматит. В некоторых случаях золото вызывает сенсибилизацию всего организма, однако среди всех пораженных подобной аллергической реакцией, представителей сильного пола все равно вдвое больше чем, женщин.
Ученые считают, что это связано с гормональной системой человека, и мужской организм более подвержен негативному воздействию этого металла. На женщин он тоже влияет, в частности, замедляет некоторые обменные процессы, которые выражаются частичной кишечной непроходимостью и увеличением веса.
Читайте также: Медики объяснили, почему носить галстуки вредно для здоровья
Но дамы редко связывают эти явления с ношением золотых украшений, которые они, к тому же часто меняют, в отличие от мужчин, обычно более консервативных в своих предпочтениях и привычках.
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