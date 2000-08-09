Медики рассказали, чем золото вредно для мужского здоровья

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Речь идёт о том, что всем мужчинам на Земле вредно носить золотые кольца, не снимая в течении длительного времени.

Речь идёт о том, что всем мужчинам на Земле вредно носить золотые кольца, не снимая в течении длительного времени. Медики прогнозируют сексуальное расстройство у тех, кто носит золотое обручальное кольцо или печатку на протяжении долгих лет. Всё дело в том, что метал имеет свойство окисляться, а затем продукты окисления