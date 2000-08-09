Раздел: Медицина
Ученые назвали главную опасность вегетарианства
Около 1 млрд человек придерживаются этой системы питания.
Ученые из Оксфорда выяснили, в чем опасность вегетарианства. Эксперты назвали весомый аргумент против сыроедения.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Оказывается, что от употребления только растительной еды масса и объем головного мозга уменьшается. В связи с дефицитом животного белка организм человека подвергается необратимым патологическим изменениям.
Ученые подчеркивают, что полностью заменить животный белок белком растительного происхождения невозможно. Организм постоянно нуждается в мясе, рыбе, молоке, а в обратном случае человек столкнется с нехваткой витамина В12, наиболее частой проблемой вегетарианцев. Продукты животного происхождения необходимы организму регулярно, отмечают эксперты.
Читайте также: Медики назвали главную опасность вегетарианства
Специалисты рекомендуют людям-сыроедам тщательно контролировать объемы употребляемых витаминов и при необходимости принимать витаминные добавки. Вегетарианство, как и его более строгая форма веганство, существует несколько тысячелетий.
Ученые из Оксфорда выяснили, в чем опасность вегетарианства. Эксперты назвали весомый аргумент против сыроедения.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Оказывается, что от употребления только растительной еды масса и объем головного мозга уменьшается. В связи с дефицитом животного белка организм человека подвергается необратимым патологическим изменениям.
Ученые подчеркивают, что полностью заменить животный белок белком растительного происхождения невозможно. Организм постоянно нуждается в мясе, рыбе, молоке, а в обратном случае человек столкнется с нехваткой витамина В12, наиболее частой проблемой вегетарианцев. Продукты животного происхождения необходимы организму регулярно, отмечают эксперты.
Читайте также: Медики назвали главную опасность вегетарианства
Специалисты рекомендуют людям-сыроедам тщательно контролировать объемы употребляемых витаминов и при необходимости принимать витаминные добавки. Вегетарианство, как и его более строгая форма веганство, существует несколько тысячелетий.
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