Раздел: Медицина
Дерматологи рассказали, как улучшить состояние кожи лица
Существуют простые рекомендации, делающие кожу красивой.
Пословицу «встречают по одежке» помнят все, так же, как и все мы согласны с тем, что именно на основании внешности человека составляем первое впечатление о нем. Причем, в первую очередь, помимо одежды, прически и каких-то ярких деталей, обращается внимание на кожу. Именно поэтому состояние кожи принципиально важно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.
К сожалению, состояние нашей кожи в большинстве своем далеко от идеального, поскольку отражает все проблемы организма, неправильного образа жизни и неблагоприятной окружающей среды. В связи с чем красивая кожа лица – мечта каждой женщины. Добиться этого можно тщательным систематическим уходом.
Ниже приведены несколько основных советов по уходу за кожей:
Пилинг – обязательная процедура. Клетки эпидермиса имеют достаточно короткий срок жизни, а отмирая и оставаясь на поверхности кожи, они забивают поры и мешают кое дышать. Вследствие этого создается неопрятный вид и благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры. В зависимости от типа кожи пилинг нужно делать 1-2 раза в неделю: тем чаще, чем более жирная кожа. Средства для этой процедуры следует подбирать индивидуально в зависимости от типа кожи.
В качестве альтернативы готовым косметическим средствам, содержащим вредные синтетические компоненты, можно использовать соль, сахар, соду, молотый кофе, геркулес и пр. Например, вы можете воспользоваться нашими рецептами скрабов для лица из кофе.
Паровые ванночки помогут Вам добиться ровного и здорового цвета лица. Для этого лучше использовать отвары трав. Ромашка является универсальным компонентом таких травяных сборов, но необходимо учитывать, что она имеет свойство осветлять кожу. Для жирной кожи можно использовать череду, мяту, кору дуба, для нормальной – липу, для сухой – лепестки роз, тысячелистник, петрушку. Паровые ванночки можно чередовать с горячими компрессами. Проводить их следует с периодичностью 1 раз в неделю.
Маски также необходимый элемент ухода за кожей. Существует масса рецептов для различных целей. Делать их можно хоть каждый день, но не реже 1-2 раз в неделю
Ежедневное использование очищающих тоников или лосьонов строго необходимо, особенно жительницам мегаполисов, поскольку пыль, за день оседающая на коже, не смывается водой.
Питательный крем также необходимый элемент ухода за кожей лица. Он должен подходить вашему типу кожи. Если не хотите использовать готовую продукцию, крем достаточно легко приготовить самостоятельно. Однако такие продукты следует хранить недолго и исключительно в холодильнике.
Климатические средства по уходу за кожей. Зимой в мороз перед выходом на улицу нанесите на кожу специальный зимний крем, чтоб защитить кожу от холодового стресса и возникающей вследствие этого сухости. Летом непременно применяйте солнцезащитный крем и старайтесь избегать чрезмерного воздействия ультрафиолета.
Протирание кожи кубиками льда (лучше всего замороженный травяной отвар) обеспечит упругость и молодость.
Для умывания рекомендуется использовать очищенную (отстоянную, отфильтрованную) и смягченную (можно добавлять в воду сок лимона) прохладную воду. Как вариант можно также использовать минеральную воду.
Однако соблюдение этих правил еще не гарантирует вам красивой кожи лица. Существует также ряд запретов, которые необходимо соблюдать для поддержания кожи в надлежащем состоянии:
- Не экономьте на косметике, не используйте дешевые продукты сомнительного производства.
- Не используйте косметические средства с истекшим сроком годности.
- Подбирайте косметику, предназначенную для вашего типа кожи.
- Старайтесь отдавать предпочтения домашним маскам, тоникам и пр., не содержащим консервантов и отдушек.
- Всегда снимайте макияж вечером. Делайте хотя бы 1 день в неделю разгрузку для кожи – не наносите макияж.
- При образовании воспалений, угревой сыпи не выдавливайте эти образования.
- Старайтесь не прикасаться к лицу в течение дня, особенно грязными руками.
- Не увлекайтесь модными нынче процедурами аппаратной косметологии: лазерная терапия и кислотные пилинги приносят лишь временное улучшение, но при этом истончают кожу. Инъекции гиалуроновой кислоты и вовсе могут иметь массу побочных эффектов за счет входящих в состав прочих компонентов.
Все вышеперечисленное способствует красивой коже, однако не гарантирует этого. Гарантом являются:
- Активный (подвижный) образ жизни
- Рациональное питание
- Отказ от вредных привычек
- Занятия спортом
- Успешная борьба со стрессом.
Читайте также: Медики рассказали о вреде регулярного употребления кофе
При соблюдении всех этих правил, ваша кожа будет не только красивой, но и здоровой, сохраняя молодость на долгие годы.
Пословицу «встречают по одежке» помнят все, так же, как и все мы согласны с тем, что именно на основании внешности человека составляем первое впечатление о нем. Причем, в первую очередь, помимо одежды, прически и каких-то ярких деталей, обращается внимание на кожу. Именно поэтому состояние кожи принципиально важно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.
К сожалению, состояние нашей кожи в большинстве своем далеко от идеального, поскольку отражает все проблемы организма, неправильного образа жизни и неблагоприятной окружающей среды. В связи с чем красивая кожа лица – мечта каждой женщины. Добиться этого можно тщательным систематическим уходом.
Ниже приведены несколько основных советов по уходу за кожей:
Пилинг – обязательная процедура. Клетки эпидермиса имеют достаточно короткий срок жизни, а отмирая и оставаясь на поверхности кожи, они забивают поры и мешают кое дышать. Вследствие этого создается неопрятный вид и благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры. В зависимости от типа кожи пилинг нужно делать 1-2 раза в неделю: тем чаще, чем более жирная кожа. Средства для этой процедуры следует подбирать индивидуально в зависимости от типа кожи.
В качестве альтернативы готовым косметическим средствам, содержащим вредные синтетические компоненты, можно использовать соль, сахар, соду, молотый кофе, геркулес и пр. Например, вы можете воспользоваться нашими рецептами скрабов для лица из кофе.
Паровые ванночки помогут Вам добиться ровного и здорового цвета лица. Для этого лучше использовать отвары трав. Ромашка является универсальным компонентом таких травяных сборов, но необходимо учитывать, что она имеет свойство осветлять кожу. Для жирной кожи можно использовать череду, мяту, кору дуба, для нормальной – липу, для сухой – лепестки роз, тысячелистник, петрушку. Паровые ванночки можно чередовать с горячими компрессами. Проводить их следует с периодичностью 1 раз в неделю.
Маски также необходимый элемент ухода за кожей. Существует масса рецептов для различных целей. Делать их можно хоть каждый день, но не реже 1-2 раз в неделю
Ежедневное использование очищающих тоников или лосьонов строго необходимо, особенно жительницам мегаполисов, поскольку пыль, за день оседающая на коже, не смывается водой.
Питательный крем также необходимый элемент ухода за кожей лица. Он должен подходить вашему типу кожи. Если не хотите использовать готовую продукцию, крем достаточно легко приготовить самостоятельно. Однако такие продукты следует хранить недолго и исключительно в холодильнике.
Климатические средства по уходу за кожей. Зимой в мороз перед выходом на улицу нанесите на кожу специальный зимний крем, чтоб защитить кожу от холодового стресса и возникающей вследствие этого сухости. Летом непременно применяйте солнцезащитный крем и старайтесь избегать чрезмерного воздействия ультрафиолета.
Протирание кожи кубиками льда (лучше всего замороженный травяной отвар) обеспечит упругость и молодость.
Для умывания рекомендуется использовать очищенную (отстоянную, отфильтрованную) и смягченную (можно добавлять в воду сок лимона) прохладную воду. Как вариант можно также использовать минеральную воду.
Однако соблюдение этих правил еще не гарантирует вам красивой кожи лица. Существует также ряд запретов, которые необходимо соблюдать для поддержания кожи в надлежащем состоянии:
- Не экономьте на косметике, не используйте дешевые продукты сомнительного производства.
- Не используйте косметические средства с истекшим сроком годности.
- Подбирайте косметику, предназначенную для вашего типа кожи.
- Старайтесь отдавать предпочтения домашним маскам, тоникам и пр., не содержащим консервантов и отдушек.
- Всегда снимайте макияж вечером. Делайте хотя бы 1 день в неделю разгрузку для кожи – не наносите макияж.
- При образовании воспалений, угревой сыпи не выдавливайте эти образования.
- Старайтесь не прикасаться к лицу в течение дня, особенно грязными руками.
- Не увлекайтесь модными нынче процедурами аппаратной косметологии: лазерная терапия и кислотные пилинги приносят лишь временное улучшение, но при этом истончают кожу. Инъекции гиалуроновой кислоты и вовсе могут иметь массу побочных эффектов за счет входящих в состав прочих компонентов.
Все вышеперечисленное способствует красивой коже, однако не гарантирует этого. Гарантом являются:
- Активный (подвижный) образ жизни
- Рациональное питание
- Отказ от вредных привычек
- Занятия спортом
- Успешная борьба со стрессом.
Читайте также: Медики рассказали о вреде регулярного употребления кофе
При соблюдении всех этих правил, ваша кожа будет не только красивой, но и здоровой, сохраняя молодость на долгие годы.
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