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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие упражнения, заменяющие бег

Названы лучшие упражнения, заменяющие бег Эти занятия заменяют беговую нагрузку.

По стандартам Американской ассоциации сердца мы должны уделять не меньше 30 минут в день бегу или другим видам аэробной нагрузки. Бег эффективно сжигает калории, и простота занятий всегда привлекает к нему много людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Бывает так, что нам нужно заниматься эффективными упражнениями, но без бега. Когда у нас травмы или просто стало скучно бегать, можно найти замену этому занятию. Возможно, вы удивитесь, что не менее эффективных упражнений не так уж и мало

Гарольд Гиббонс, тренер в нью-йоркской спортивной школе Mark Fisher Fitness утверждает, что для тех, кто очень хочет избавиться от лишних килограмм вовсе необязательно бегать, нужно просто тренироваться интенсивно, а пробежка это будет, велосипед или скакалка, не имеет значения. Ниже представлены варианты упражнений, которые не уступают беговой нагрузке, если их выполнять правильно и без лени.

Прыжки в высоту

Упражнение сжигает калории во время и после его выполнения. Ученые заставили подопытных беспрерывно то прыгать 20 секунд с максимальной частотой, то 10 секунд отдыхать. Всего 30 минут такой работы ровнялось к 13,4 калориям за минуту. Активное сжигание калорий наблюдалось и после тренировки.

Выброс гири

Согласно ученым из Университета Висконсина, это движение задействует ягодицы, квадрицепсы и плечи, не говоря уже о кардионагрузке. В процессе исследования было установлено, что одна минута упражнения сжигает 20,2 калории - при 93% от максимальной сердечной нагрузки и 20 минутах тренировки.

Прыжки на скакалке

При частоте 100-120 прыжков в минуту разгоняешься до скорости сжигания 13 ккал/мин. Таким образом, чем интенсивнее тренировка и больше задействовано мышц, тем быстрее похудеешь.

Приседания и отжимания

Персональный тренер Джефф Годин советует выполнять этот комплекс как можно быстрее: 10 раз за 60 секунд. Только так можно разогнать свой метаболизм на уровень калориесжигающих оборотов.

Работа с канатом

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Такое упражнение даст минус 10,3 калорий в минуту. И чем тяжелее канат, тем эффективнее твоя борьба с избыточным весом.
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 Теги: бег, упражнения

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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