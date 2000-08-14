Названы лучшие упражнения, заменяющие бег

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Если вы хотите быть стройной и красивой, не забрасывайте тренировки. Чтобы эффективно сжигать калории, достаточно будет всего 10 минут занятий в день. Итак, возьмите на заметку, какие упражнения помогут сжечь лишние калории.