» » Забытая контактная линза почти 30 лет находилась в глазу женщины
Раздел: Медицина  
0

Забытая контактная линза почти 30 лет находилась в глазу женщины

Забытая контактная линза почти 30 лет находилась в глазу женщины Линза застряла за веком из-за травмы.

Врачи во время операции обнаружили у 42-летней британки контактную линзу, я которой она проходила 28 лет, даже не подозревая об этом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Женщина обратилась в клинику после того, как опухоль, появившаяся на веке за шесть месяцев до этого, начала закрывать глаз. Врачи оперировали кисту и нашли внутри контактную линзу.

Сначала специалисты провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в шесть миллиметров. Веко не показывало никаких признаков травмы, однако, когда опухоль надрезали, внутри обнаружили жесткую контактную линзу. При ее удалении возникли осложнения, потому что структура объекта стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.

Пациентка не знала, как линза попала в ткани века, ведь она уже давно отказалась от них. Но мать британки вспомнила, что в возрасте 14 лет во время игры в бадминтон ее дочери угодил волан в левый глаз. Тогда линза бесследно исчезла, ее так и не нашли: вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение.

Читайте также: Медики объяснили, как распознать болезни почек

Хотя травма никак не повлияла на зрение женщины, офтальмологи отметили, что этот случай показывает, насколько важно проводить полноценную диагностику после повреждений глаз.

Забытая контактная линза почти 30 лет находилась в глазу женщины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: контактная линза, глаз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     346
     0

Похожие новости по теме

Офтальмологи рассказали, как избавиться от сухости глаз Офтальмологи рассказали, как избавиться от сухости глаз

Эти простые советы помогут сохранить зрение.

Медики обнаружили случаи Медики обнаружили случаи "смартфонной слепоты"

Смартфоны могут вызывать слепоту одного глаза.

Какие заболевания можно диагностировать по глазам Какие заболевания можно диагностировать по глазам

Как по состоянию глаз можно диагностировать различные болезни даже на начальной стадии.

Советы по уходу и ношению контактных линз Советы по уходу и ношению контактных линз

Для тех, кто вынужден носить контактные линзы, не лишним будет рассказать о правилах их использования.

Оказываем первую помощь при травме глаз Оказываем первую помощь при травме глаз

Во время травмы глаз или попадания в них инородных предметов вы должны действовать очень быстро.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх