Раздел: Медицина
Забытая контактная линза почти 30 лет находилась в глазу женщины
Линза застряла за веком из-за травмы.
Врачи во время операции обнаружили у 42-летней британки контактную линзу, я которой она проходила 28 лет, даже не подозревая об этом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Женщина обратилась в клинику после того, как опухоль, появившаяся на веке за шесть месяцев до этого, начала закрывать глаз. Врачи оперировали кисту и нашли внутри контактную линзу.
Сначала специалисты провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в шесть миллиметров. Веко не показывало никаких признаков травмы, однако, когда опухоль надрезали, внутри обнаружили жесткую контактную линзу. При ее удалении возникли осложнения, потому что структура объекта стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.
Пациентка не знала, как линза попала в ткани века, ведь она уже давно отказалась от них. Но мать британки вспомнила, что в возрасте 14 лет во время игры в бадминтон ее дочери угодил волан в левый глаз. Тогда линза бесследно исчезла, ее так и не нашли: вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение.
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Хотя травма никак не повлияла на зрение женщины, офтальмологи отметили, что этот случай показывает, насколько важно проводить полноценную диагностику после повреждений глаз.
Врачи во время операции обнаружили у 42-летней британки контактную линзу, я которой она проходила 28 лет, даже не подозревая об этом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Женщина обратилась в клинику после того, как опухоль, появившаяся на веке за шесть месяцев до этого, начала закрывать глаз. Врачи оперировали кисту и нашли внутри контактную линзу.
Сначала специалисты провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в шесть миллиметров. Веко не показывало никаких признаков травмы, однако, когда опухоль надрезали, внутри обнаружили жесткую контактную линзу. При ее удалении возникли осложнения, потому что структура объекта стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.
Пациентка не знала, как линза попала в ткани века, ведь она уже давно отказалась от них. Но мать британки вспомнила, что в возрасте 14 лет во время игры в бадминтон ее дочери угодил волан в левый глаз. Тогда линза бесследно исчезла, ее так и не нашли: вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение.
Читайте также: Медики объяснили, как распознать болезни почек
Хотя травма никак не повлияла на зрение женщины, офтальмологи отметили, что этот случай показывает, насколько важно проводить полноценную диагностику после повреждений глаз.
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