Раздел: Медицина
Названы самые полезные продукты для зубной эмали
Такая еда защищает зубы, сохраняя их здоровье.
Здоровье зубов очень важное для всего организма человека, поэтому за ними следует бережно ухаживать. По словам стоматологов, употребление этих продуктов обеспечивает поступление в организм того набора микроэлементов, который необходим для правильного кровоснабжения десен, от здоровья которых зависит и состояние зубов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
К примеру, специалисты рекомендуют употреблять фрукты и овощи с большим содержанием клетчатки для профилактики зубных отложений. Идеальный продукт – доступная всем морковь: грызя ее, можно улучшить состояние слизистой десен и полости рта в целом.
Кроме того, очень полезна тыква. Этот овощ является превосходным источником важных для здоровья зубов минералов - селена, фтора и цинка, а также отлично отбеливает зубы.
Медики поясняют, что слюна в полости рта должна содержать в достаточном количестве минералы фторид, фосфат и кальций, укрепляющие зубную эмаль. Для восполнения баланса данных веществ они рекомендуют есть разнообразную зелень и в том числе налегать на шпинат. Одними из лучших поставщиков кальция (а заодно и фосфора) являются орехи, сыр.
Не стоит забывать об овощах с антибактерицидными свойствами. Потребление всем известных лука и чеснока снижает риск появления кариеса или воспалительных процессов, позволяет избежать галитоза. Кроме того, для хорошего кровообращения в ротовой полости необходимо жевать твердые плоды - такое жевание помимо витаминизации дает эффект массажа десен.
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Напомнили эксперты и о том, что обязательным условием для поддержания здоровья зубов является включение в рацион питания йодосодержащих растений - морской капусты и других водорослей.
Здоровье зубов очень важное для всего организма человека, поэтому за ними следует бережно ухаживать. По словам стоматологов, употребление этих продуктов обеспечивает поступление в организм того набора микроэлементов, который необходим для правильного кровоснабжения десен, от здоровья которых зависит и состояние зубов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
К примеру, специалисты рекомендуют употреблять фрукты и овощи с большим содержанием клетчатки для профилактики зубных отложений. Идеальный продукт – доступная всем морковь: грызя ее, можно улучшить состояние слизистой десен и полости рта в целом.
Кроме того, очень полезна тыква. Этот овощ является превосходным источником важных для здоровья зубов минералов - селена, фтора и цинка, а также отлично отбеливает зубы.
Медики поясняют, что слюна в полости рта должна содержать в достаточном количестве минералы фторид, фосфат и кальций, укрепляющие зубную эмаль. Для восполнения баланса данных веществ они рекомендуют есть разнообразную зелень и в том числе налегать на шпинат. Одними из лучших поставщиков кальция (а заодно и фосфора) являются орехи, сыр.
Не стоит забывать об овощах с антибактерицидными свойствами. Потребление всем известных лука и чеснока снижает риск появления кариеса или воспалительных процессов, позволяет избежать галитоза. Кроме того, для хорошего кровообращения в ротовой полости необходимо жевать твердые плоды - такое жевание помимо витаминизации дает эффект массажа десен.
Читайте также: Забытая контактная линза почти 30 лет находилась в глазу женщины
Напомнили эксперты и о том, что обязательным условием для поддержания здоровья зубов является включение в рацион питания йодосодержащих растений - морской капусты и других водорослей.
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