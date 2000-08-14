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Названы основные факторы развития рака легких

Названы основные факторы развития рака легких Это заболевание может проявиться, даже если вы никогда не курили.

Каждый пятый случай рака легких диагностируют у тех, кто никогда даже не прикасался к сигаретам. По статистике, раку легких больше подвержены женщины, кроме того, пациенты, которые никогда не курили, как правило, моложе курильщиков, у которых диагностированы злокачественные образования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Онкологи пока не могут с точностью сказать, какие именно факторы приводят к развитию рака легких у тех, кто никогда не курил, но есть несколько причин, которые увеличивают риск развития заболевания. И о них стоит знать, если вы заботитесь о своем здоровье.

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

До 35% случаев рака легких у некурящих вызывается именно пассивным курением. Причем «вторичный дым», который выдыхают курильщики, намного безопаснее, чем дым от зажженной сигареты, который вдыхают некурящие. Так что если вы не можете полностью защитить себя от пассивного курения, хотя бы избегайте вдыхания «первичного» дыма.

АСБЕСТ

Это материал часто входит в состав разного рода строительных смесей и материалов . к счастью, из-за большого числа исследований, подтвердивших связь асбеста с риском развития рака легких, использование этого вещества постепенно снижается. Но если вы работаете в строительстве или на производствах, связанных с применением асбеста, позаботьтесь о повышенных мерах безопасности.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Микрочастицы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, электростанций, дровяных печей, могут способствовать развитию рака легких. Поэтому, как ни банально это звучит, но стоит ответственно подходить к выбору места для жизни и стараться проводить как можно больше времени за городом, вдали от крупных магистралей и производств.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Женщины, проходившие курс лучевой терапии для борьбы с раком груди, впоследствии имеют более высокий риск заболеть раком легких, подтвердили исследования. Поэтому, если вы проходили через соответствующую терапию, уделяйте много времени контролю своих легких и обязательно делайте флюорографию ежегодно.

УБОРКА И ГОТОВКА

Еще одна причина, по которой именно женщины чаще страдают от рака легких – неравномерное распределение домашнего труда.Как установили ученые, пары чистящих средств, которые приходятся вдыхать во время уборки, и также дым и пар, которые попадают в легкие во время приготовления пищи, могут существенно повысить риск развития болезни.

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Поэтому обязательно пользуйтесь вытяжкой при готовке, а во время уборки – защищайте органы дыхания с помощью специальной маски.
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 Теги: рак легких, привычки

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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