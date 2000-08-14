Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных овощей для кишечника
Медики рассказали о целебных свойствах кабачков.
Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам тем людям, которые хотят вкусно ужинать и одновременно худеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Кабачок является одним из самых низкокалорийных, но при этом довольно питательных продуктов. Поэтому эксперты советуют есть его именно по вечерам.
В мае открывается сезон кабачков, так что сейчас - самое время включить в их рацион. Особенно кабачки будут полезны тем людям, которые хотят похудеть к лету, но при этом не отказывать себе в ужине.
Что известно о кабачках?
В 100 граммах кабачка содержится всего 23 ккал, естественно, при жарке или приготовлении овоща с какими-то другими ингредиентами калорийность увеличится, но не намного, если он будет основным компонентом блюда.
Кабачки богаты витаминами С, группы В, а также кислотами - фолиевой, яблочной и никотиновой. В составе этого продукта содержатся полезные микроэлементы: цинк, титан, фосфор, калий, кальций, магний и многие другие.
Полезные свойства кабачков:
- снижают уровень глюкозы в крови;
- положительно воздействуют на стенки желудка, а потому их рекомендуют употреблять людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ;
- сокращает количество холестериновых клеток, за счет чего обеспечивают надежную защиту от атеросклероза и гипертонии;
- обновляют кровь;
- очищают кишечник;
- нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ;
- успокаивают нервы, если принимать свежих сок из них;
- снимают отечность, но для этого их следует употреблять вареными без соли;
- защищают от рака, так как обогащены антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами;
- отвар из цветков кабачков сокращает симптомы аллергических реакций.
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
Интересно знать: консервированные кабачки сохраняют полезный состав, поэтому оказывают положительное воздействие на организм даже в таком виде.
Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам тем людям, которые хотят вкусно ужинать и одновременно худеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Кабачок является одним из самых низкокалорийных, но при этом довольно питательных продуктов. Поэтому эксперты советуют есть его именно по вечерам.
В мае открывается сезон кабачков, так что сейчас - самое время включить в их рацион. Особенно кабачки будут полезны тем людям, которые хотят похудеть к лету, но при этом не отказывать себе в ужине.
Что известно о кабачках?
В 100 граммах кабачка содержится всего 23 ккал, естественно, при жарке или приготовлении овоща с какими-то другими ингредиентами калорийность увеличится, но не намного, если он будет основным компонентом блюда.
Кабачки богаты витаминами С, группы В, а также кислотами - фолиевой, яблочной и никотиновой. В составе этого продукта содержатся полезные микроэлементы: цинк, титан, фосфор, калий, кальций, магний и многие другие.
Полезные свойства кабачков:
- снижают уровень глюкозы в крови;
- положительно воздействуют на стенки желудка, а потому их рекомендуют употреблять людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ;
- сокращает количество холестериновых клеток, за счет чего обеспечивают надежную защиту от атеросклероза и гипертонии;
- обновляют кровь;
- очищают кишечник;
- нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ;
- успокаивают нервы, если принимать свежих сок из них;
- снимают отечность, но для этого их следует употреблять вареными без соли;
- защищают от рака, так как обогащены антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами;
- отвар из цветков кабачков сокращает симптомы аллергических реакций.
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
Интересно знать: консервированные кабачки сохраняют полезный состав, поэтому оказывают положительное воздействие на организм даже в таком виде.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
74
0
Также советуем посмотреть
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
- Ситуация в ООС: 43 обстрела, двое раненых
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
- Лайма Вайкуле – это вам не Газманов
- Доктор Комаровский, "договаривающийся" с Путиным, стал героем фотожаб
- Кризис – это отличная возможность заработать
- Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
- Хороша новина від МВФ
Оставьте свой комментарий