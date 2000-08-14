Назван один из самых полезных овощей для кишечника

Медики рассказали о целебных свойствах кабачков.



Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам тем людям, которые хотят вкусно ужинать и одновременно худеть.



Об этом пишет



Кабачок является одним из самых низкокалорийных, но при этом довольно питательных продуктов. Поэтому эксперты советуют есть его именно по вечерам.



В мае открывается сезон кабачков, так что сейчас - самое время включить в их рацион. Особенно кабачки будут полезны тем людям, которые хотят похудеть к лету, но при этом не отказывать себе в ужине.



Что известно о кабачках?



В 100 граммах кабачка содержится всего 23 ккал, естественно, при жарке или приготовлении овоща с какими-то другими ингредиентами калорийность увеличится, но не намного, если он будет основным компонентом блюда.



Кабачки богаты витаминами С, группы В, а также кислотами - фолиевой, яблочной и никотиновой. В составе этого продукта содержатся полезные микроэлементы: цинк, титан, фосфор, калий, кальций, магний и многие другие.



Полезные свойства кабачков:



- снижают уровень глюкозы в крови;



- положительно воздействуют на стенки желудка, а потому их рекомендуют употреблять людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ;



- сокращает количество холестериновых клеток, за счет чего обеспечивают надежную защиту от атеросклероза и гипертонии;



- обновляют кровь;



- очищают кишечник;



- нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ;



- успокаивают нервы, если принимать свежих сок из них;



- снимают отечность, но для этого их следует употреблять вареными без соли;



- защищают от рака, так как обогащены антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами;



- отвар из цветков кабачков сокращает симптомы аллергических реакций.



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Интересно знать: консервированные кабачки сохраняют полезный состав, поэтому оказывают положительное воздействие на организм даже в таком виде. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам тем людям, которые хотят вкусно ужинать и одновременно худеть.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle Кабачок является одним из самых низкокалорийных, но при этом довольно питательных продуктов. Поэтому эксперты советуют есть его именно по вечерам.В мае открывается сезон кабачков, так что сейчас - самое время включить в их рацион. Особенно кабачки будут полезны тем людям, которые хотят похудеть к лету, но при этом не отказывать себе в ужине.В 100 граммах кабачка содержится всего 23 ккал, естественно, при жарке или приготовлении овоща с какими-то другими ингредиентами калорийность увеличится, но не намного, если он будет основным компонентом блюда.Кабачки богаты витаминами С, группы В, а также кислотами - фолиевой, яблочной и никотиновой. В составе этого продукта содержатся полезные микроэлементы: цинк, титан, фосфор, калий, кальций, магний и многие другие.- снижают уровень глюкозы в крови;- положительно воздействуют на стенки желудка, а потому их рекомендуют употреблять людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ;- сокращает количество холестериновых клеток, за счет чего обеспечивают надежную защиту от атеросклероза и гипертонии;- обновляют кровь;- очищают кишечник;- нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ;- успокаивают нервы, если принимать свежих сок из них;- снимают отечность, но для этого их следует употреблять вареными без соли;- защищают от рака, так как обогащены антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами;- отвар из цветков кабачков сокращает симптомы аллергических реакций.Интересно знать: консервированные кабачки сохраняют полезный состав, поэтому оказывают положительное воздействие на организм даже в таком виде.



