Раздел: Медицина
Психологи назвали необычные признаки сильного стресса
Названы 7 самых неожиданных симптомов стресса.
Иногда мы даже не догадываемся, что находимся в состоянии длительного стресса, поскольку он может прятаться под совсем неожиданными симптомами.
Вот 7 признаков, которые должны вас насторожить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Постоянная боль в теле. По словам медиков, длительное состояние тревожности и депрессии может спровоцировать появление болевых ощущений в теле. Самые уязвимые области - это желудочно-кишечный тракт (боль в желудке, кишечнике, изжога), поясница, шея, мышечная боль, головные боли.
Сонливость. Согласно исследованиям ученых, более 50% людей, находяшихся в стрессовом состоянии, постоянно чувствуют усталость, вялость, сонливость, их преследует зевота. Таким образом, с помощью сна, наш организм хочет побороть стресс и тревогу.
Насморк. Из-за частого стресса работа нашей иммунной системы ухудшается и мы подвержены риску подхватить вирусные и инфекционные заболевания в 2 раза чаще, чем люди, у которых эмоциональное состояние в норме.
Сбой менструального цикла. Поскольку стресс вызывает изменение гормонального фона, часто это может привести к нарушениям менструального цикла у женщин. У некоторых появляються задержки или месячные вовсе пропадают на несколько месяцев, у других - менструация вызывает сильные боли, тошноту, головокружение, упадок сил.
Сыпь на коже. Чрезмерные волнения не проходят даром и для нашей кожи. Стресс может спровоцировать ряд проблем с кожей: крапивница, прыщи, экзема, кожный зуд. Высыпания наиболее часто появляются на руках, животе и спине.
Диарея. Нарушения в работе нервной системы во многих случаях оказывают сильное воздействие на органы пищеварения. Если человек часто испытывает стресс и волнение, в организме нарушается выработка гормонов, которые могут негативно повлиять на органы пищеварения, вызывая диарею и другие симптомы (тошнота, отрыжка, слабость, рвота).
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Проблемы с памятью. Длительный стресс негативно сказывается на работе мозга, в частности на той его области, которая отвечает за воспоминания. Однако, не все так плохо: при снижении уровня тревоги и стресса, проблемы с памятью исчезнут.
Иногда мы даже не догадываемся, что находимся в состоянии длительного стресса, поскольку он может прятаться под совсем неожиданными симптомами.
Вот 7 признаков, которые должны вас насторожить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Постоянная боль в теле. По словам медиков, длительное состояние тревожности и депрессии может спровоцировать появление болевых ощущений в теле. Самые уязвимые области - это желудочно-кишечный тракт (боль в желудке, кишечнике, изжога), поясница, шея, мышечная боль, головные боли.
Сонливость. Согласно исследованиям ученых, более 50% людей, находяшихся в стрессовом состоянии, постоянно чувствуют усталость, вялость, сонливость, их преследует зевота. Таким образом, с помощью сна, наш организм хочет побороть стресс и тревогу.
Насморк. Из-за частого стресса работа нашей иммунной системы ухудшается и мы подвержены риску подхватить вирусные и инфекционные заболевания в 2 раза чаще, чем люди, у которых эмоциональное состояние в норме.
Сбой менструального цикла. Поскольку стресс вызывает изменение гормонального фона, часто это может привести к нарушениям менструального цикла у женщин. У некоторых появляються задержки или месячные вовсе пропадают на несколько месяцев, у других - менструация вызывает сильные боли, тошноту, головокружение, упадок сил.
Сыпь на коже. Чрезмерные волнения не проходят даром и для нашей кожи. Стресс может спровоцировать ряд проблем с кожей: крапивница, прыщи, экзема, кожный зуд. Высыпания наиболее часто появляются на руках, животе и спине.
Диарея. Нарушения в работе нервной системы во многих случаях оказывают сильное воздействие на органы пищеварения. Если человек часто испытывает стресс и волнение, в организме нарушается выработка гормонов, которые могут негативно повлиять на органы пищеварения, вызывая диарею и другие симптомы (тошнота, отрыжка, слабость, рвота).
Читайте также: Медики назвали необычные признаки болезней сердца
Проблемы с памятью. Длительный стресс негативно сказывается на работе мозга, в частности на той его области, которая отвечает за воспоминания. Однако, не все так плохо: при снижении уровня тревоги и стресса, проблемы с памятью исчезнут.
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