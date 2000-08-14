Психологи назвали необычные признаки сильного стресса

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Реакция на стресс сугубо индивидуальна. Всем известно, как наш организм реагирует на стресс: тело слабеет, давление скачет, энергия на нуле, как у кролика из рекламы батареек. Но что насчет свиста в ушах и регулярных пробежек к "фарфоровому другу"? Это уже серьезный звоночек, намекающий, что вам срочно нужно успокоиться и