» » Психологи назвали необычные признаки сильного стресса
Раздел: Медицина  
0

Психологи назвали необычные признаки сильного стресса

Психологи назвали необычные признаки сильного стрессаНазваны 7 самых неожиданных симптомов стресса.

Иногда мы даже не догадываемся, что находимся в состоянии длительного стресса, поскольку он может прятаться под совсем неожиданными симптомами.

Вот 7 признаков, которые должны вас насторожить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Постоянная боль в теле. По словам медиков, длительное состояние тревожности и депрессии может спровоцировать появление болевых ощущений в теле. Самые уязвимые области - это желудочно-кишечный тракт (боль в желудке, кишечнике, изжога), поясница, шея, мышечная боль, головные боли.

Сонливость. Согласно исследованиям ученых, более 50% людей, находяшихся в стрессовом состоянии, постоянно чувствуют усталость, вялость, сонливость, их преследует зевота. Таким образом, с помощью сна, наш организм хочет побороть стресс и тревогу.

Насморк. Из-за частого стресса работа нашей иммунной системы ухудшается и мы подвержены риску подхватить вирусные и инфекционные заболевания в 2 раза чаще, чем люди, у которых эмоциональное состояние в норме.

Сбой менструального цикла. Поскольку стресс вызывает изменение гормонального фона, часто это может привести к нарушениям менструального цикла у женщин. У некоторых появляються задержки или месячные вовсе пропадают на несколько месяцев, у других - менструация вызывает сильные боли, тошноту, головокружение, упадок сил.

Сыпь на коже. Чрезмерные волнения не проходят даром и для нашей кожи. Стресс может спровоцировать ряд проблем с кожей: крапивница, прыщи, экзема, кожный зуд. Высыпания наиболее часто появляются на руках, животе и спине.

Диарея. Нарушения в работе нервной системы во многих случаях оказывают сильное воздействие на органы пищеварения. Если человек часто испытывает стресс и волнение, в организме нарушается выработка гормонов, которые могут негативно повлиять на органы пищеварения, вызывая диарею и другие симптомы (тошнота, отрыжка, слабость, рвота).

Читайте также: Медики назвали необычные признаки болезней сердца

Проблемы с памятью. Длительный стресс негативно сказывается на работе мозга, в частности на той его области, которая отвечает за воспоминания. Однако, не все так плохо: при снижении уровня тревоги и стресса, проблемы с памятью исчезнут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: симптомы, стресс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:10 » Автор: Ирина Шевченко
     602
     0

Похожие новости по теме

Психологи назвали необычные признаки сильного стресса Психологи назвали необычные признаки сильного стресса

Сильный стресс - очень серьезная проблема.

Причины и симптомы нарушения гормонального фона у женщин Причины и симптомы нарушения гормонального фона у женщин

Медики подсказали, из-за чего может измениться процесс производства гормонов и как это проявляется на самочувствии женщины.

Восемь неожиданных симптомов стресса Восемь неожиданных симптомов стресса

Медики рассказали о неожиданных признаках стресса.

Семь неожиданных последствий стресса Семь неожиданных последствий стресса

Медики рассказали, к чему может привести стресс.

9 ужасных реакций нашего организма на стресс 9 ужасных реакций нашего организма на стресс

Реакция на стресс сугубо индивидуальна. Всем известно, как наш организм реагирует на стресс: тело слабеет, давление скачет, энергия на нуле, как у кролика из рекламы батареек. Но что насчет свиста в ушах и регулярных пробежек к "фарфоровому другу"? Это уже серьезный звоночек, намекающий, что вам срочно нужно успокоиться и

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх