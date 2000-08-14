Раздел: Медицина
Диетологи раскрыли главный секрет похудения
Ученые рассказали о неожиданной пользе завтрака.
Ученые из университета Бата в Великобритании заявили о том, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов и помогает быстрее усваивать пищу после физической активности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЗН.
В ходе исследования ученые изучали влияние употребления завтрака и голодания с ночи перед часовыми занятиями на велотренажере.
Исследователи следили за показателями 12 здоровых мужчин. Участники эксперимента съедали порцию овсянки, приготовленной на молоке, за два часа до физических упражнений. Оказалось, что употребление завтрака повышает скорость, с которой организм сжигает углеводы во время упражнений. Кроме того, он позволяет повысить скорость переваривания еды после тренировок.
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"Наше исследование свидетельствует о том, что употребление завтрака способно подготовить наш организм к быстрому перевариванию пищи, когда мы употребляем пищу перед тренировками", - заявили исследователи.
Ученые из университета Бата в Великобритании заявили о том, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов и помогает быстрее усваивать пищу после физической активности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЗН.
В ходе исследования ученые изучали влияние употребления завтрака и голодания с ночи перед часовыми занятиями на велотренажере.
Исследователи следили за показателями 12 здоровых мужчин. Участники эксперимента съедали порцию овсянки, приготовленной на молоке, за два часа до физических упражнений. Оказалось, что употребление завтрака повышает скорость, с которой организм сжигает углеводы во время упражнений. Кроме того, он позволяет повысить скорость переваривания еды после тренировок.
Читайте также: Медики раскрыли главный секрет долголетия
"Наше исследование свидетельствует о том, что употребление завтрака способно подготовить наш организм к быстрому перевариванию пищи, когда мы употребляем пищу перед тренировками", - заявили исследователи.
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