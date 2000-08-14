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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как "убрать" живот и бока за неделю

Диетологи подсказали, как "убрать" живот и бока за неделюКак за 10 дней похудеть на 5 кг.

Это самая легкая, но эффективная диета. Помогает всем без исключения.

Главное, строго выдержать диету до конца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

По количеству продуктов ограничений нет, но только один вид продукта. Пить только чай из шиповника 1-1,5 литра в день, зеленый чай и кофе без сахара.

1 день - вареные яйца.
2 день - вареная рыба.
3 день - творог, можно добавить ложку меда.
4 день - вареная курица.
5 день - вареный в кожуре картофель.
6 день - вареное мясо.
7 день - овощи, кроме картошки.
8 день - фрукты, кроме винограда и бананов.
9 день - кефир или йогурт.
10 день - только шиповниковый чай.

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Последовательность дней можно менять. Ну и самое главное - после диеты не набрасывайся на еду, а соблюдай умеренность. И тогда постройневшая фигура останется при тебе.
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 Теги: диета, похудение

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Сегодня, 16:42 » Автор: Ирина Шевченко
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