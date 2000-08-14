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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему стоит отказаться от колбасы

Медики рассказали, почему стоит отказаться от колбасыКолбаса может изменять геном человека.

Такими свойствами могут обладать синтетические компоненты колбасы, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Любая колбаса содержит сахар и глутамат натрия («усилитель вкуса»). Эти продукты, конечно, на геном человека не влияют, но также могут оказывать негативное воздействие. Вред сахара общеизвестен: избыточное его потребление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения обмена веществ и ослабления иммунной системы.

По поводу глутамата натрия ситуация другая. Испокон веков считалось, что язык человека различает 4 вкуса – сладкий, соленый кислый и горький. Глутамат натрия (соль глутаминовой кислоты) считался усилителем этих четырех вкусов. Но недавние исследования показали, что на языке содержатся рецепторы, воспринимающие пятый вкус – умами. В переводе с японского это слово значит «аппетитный/приятный вкус».

Глутамат натрия является синтетическим продуктом, хотя глутаминовая кислота содержится во многих натуральных продуктах и входит в состав белков (это аминокислота).

Канцерогенное влияние глутамата натрия не доказано, также нет сведений о его воздействии на геном человека.

Врач-эндокринолог говорит, что наибольший вред организму человека могут нанести «колбасы», в которых содержится менее 50% мяса. Мясо, животный белок там замещают мутагенные вещества. Такая, с позволения сказать, колбаса может изменять геном человека, то есть провоцировать клетки на мутации.

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Немясные «колбасы» могут провоцировать у человека аутоиммунные заболевания, которые приводят к проблемам с щитовидной железой и с рядом других органов. Поэтому такие продукты лучше не употреблять.
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 Теги: колбаса, вред для здоровья

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Сегодня, 17:57 » Автор: Ирина Шевченко
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