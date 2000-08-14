Выявлена новая польза рыбы и овощей

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Оказалось, что большое количество соли в рационе может приводить к развитию рассеянного склероза.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые регулярно употребляют алкоголь, реже болеют аутоиммунными заболеваниями. Исследования о воздействии употребления алкоголя на развитие рассеянного склероза, которые проводились ранее, дали противоречивые результаты.