Раздел: Медицина
Выявлена новая польза рыбы и овощей
Исследователи рассмотрели 252 пациентов.
Ученые Университета Кертина в Австралии выяснили, что употребление большого количества рыбы и овощей уменьшает риск рассеянного склероза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Ausimmune Study, которое проводилось в 2003–2006 годах. Оно было посвящено поиску связи между факторами среды и демиелинизирующими заболеваниями (включая рассеянный склероз), при которых происходит разрушение миелиновой оболочки нейронов нервной системы. Исследование было обсервационным и относилось к типу случай-контроль, при котором сравниваются больные и здоровые люди.
Исследователи рассмотрели 252 пациентов, страдающих от рассеянного склероза, и 446 здоровых людей. Добровольцы заполняли пищевые опросники, где указывали, какую еду они чаще всего употребляли.
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Ученые определили, что участники следовали одному из двух типов рациона питания - здоровой (яйца, рыба, овощи) или западной диете (мясо, продукты с высоким содержанием жира). При этом склонность есть рыбу и овощи была связана с 50-процентным снижением риска рассеянного склероза. В то же время исследователи не наблюдали увеличение риска заболевания с более частым употреблением мяса.
Ученые Университета Кертина в Австралии выяснили, что употребление большого количества рыбы и овощей уменьшает риск рассеянного склероза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Ausimmune Study, которое проводилось в 2003–2006 годах. Оно было посвящено поиску связи между факторами среды и демиелинизирующими заболеваниями (включая рассеянный склероз), при которых происходит разрушение миелиновой оболочки нейронов нервной системы. Исследование было обсервационным и относилось к типу случай-контроль, при котором сравниваются больные и здоровые люди.
Исследователи рассмотрели 252 пациентов, страдающих от рассеянного склероза, и 446 здоровых людей. Добровольцы заполняли пищевые опросники, где указывали, какую еду они чаще всего употребляли.
Читайте также: Выявлена новая опасность смартфонов для подростков
Ученые определили, что участники следовали одному из двух типов рациона питания - здоровой (яйца, рыба, овощи) или западной диете (мясо, продукты с высоким содержанием жира). При этом склонность есть рыбу и овощи была связана с 50-процентным снижением риска рассеянного склероза. В то же время исследователи не наблюдали увеличение риска заболевания с более частым употреблением мяса.
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