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Медики рассказали, как правильно закончить диету без вреда для здоровья

Медики рассказали, как правильно закончить диету без вреда для здоровьяДля каждого вида диеты существуют свои, особенные тонкости.

Вы собрали силу воли в кулак и выдержали весь намеченный срок диеты? Не спешите облегчённо вздыхать и присматриваться к заветным шоколадкам. Незнание элементарных правил выхода из диеты может испортить все Ваши усилия и потерянные килограммы вернуться прихватив за собой ещё несколько лишних.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Выполнив несколько простых и действенных рекомендаций, Вы сможете без вреда для организма вернуться к нормальному питанию и сохранить полученный результат на долгое время.

Разумеется для каждого вида диеты существуют свои, особенные тонкости, но начать стоит с общих правил выхода из диеты которые пригодятся всем.

1.Любая диета, прежде всего, направлена на сокращение объёма пищи. Это значит, что Ваш желудок привык к уменьшенным порциям. Не следует сразу нагружать его увеличением количества съеденной еды. Кроме того, что это может привести к проблемам пищеварения, прежде всего вся «лишняя» пища, даже если она будет исключительно полезной, не будет правильно усвоена организмом и скорее всего будет отложена про запас. Поэтому выходя из диеты не стоит сразу увеличивать количество еды на тарелке, нужно делать это постепенно, понемногу добавляя объем. В среднем, количество калорий, прибавленных после долгого ограничения, должно быть около 200.

2.Если во время диеты Вы сократили не только объём порций, но и количество приёмов пищи возвращаться к привычному графику нужно тоже постепенно. Возвращаясь к привычным перекусам не нагружайте желудок большим объёмом съеденного. Вместо полноценной порции начните с кефира или яблока, понемногу увеличивая количество съеденного до привычных размеров.

3.Вводить в рацион жиры и углеводы следует постепенно, в очень небольшом количестве. Для начала, увеличивая объём порций, используйте ту пищу, которую употребляли во время диеты, постепенно добавляя пищу содержащую максимум клетчатки. Новые продукты стоит добавлять по одному в день, давая организму адаптироваться к ставшему непривычным питанию. В последнюю очередь возвращайте на свой стол сладости, стараясь заменить их сухофруктами или небольшим количеством мёда.

4.Постарайтесь снизить интенсивность физических нагрузок. Любая диета - это стресс для организма. А усиленные занятия фитнесом могут привести к серьёзным проблемам для здоровья. Постарайтесь первое время после окончания диеты перейти на более щадящий режим тренировок, без усиленных кардио нагрузок.

Как было сказано выше, разные виды диет подразумевают разные способы безвредного выхода. Остановимся на нескольких самых известных из них.

Если Вы, находились на низкоуглеводной диете, одной из самых популярных в наши дни, то для выхода из неё существуют свои особенности. Организм получающий долгое время только белок быстро привыкает к однотипному питанию и получив, наконец, углеводы и жиры начинает активно откладывать их про запас. Поэтому так нередки случаи быстрого набора веса после неправильного выхода из белковой диеты. А резкое увеличение углеводов может спровоцировать повышение уровня сахара в крови и сбои в работе эндокринной системы. Поэтому, главное правило которого стоит придерживаться в данном случае, это постепенное добавление в рацион углеводов. Еженедельно содержание в пище «чистых» углеводов должно увеличиваться примерно на 10 грамм. Если при этом вес не начнёт снова увеличиваться и останется неизменным, можно прибавить ещё 10 грамм. И таким образом довести количество углеводов до своей физиологической нормы.

Ещё один вид диеты пользующийся заслуженным вниманием это низкокалорийная диета. Так же, как и в предыдущем случае опасность неправильного выхода из неё заключается в быстром наборе веса. Изголодавший организм начинает откладывать любые излишки в жир, чтобы этого не происходило, следует очень тщательно контролировать калорийность пищи. Увеличивать калорийность следует очень медленно, по 150-200 калорий в 2 недели и, только в том случае, если вес остаётся неизменным. Если же происходит набор веса, не стоит отказываться от ограничения калорийности пищи, и лишь иногда, несколько раз в неделю позволять себе «запрещёнку» в небольшом количестве.

Самый действенный, но при этом, самый экстремальный вид диеты, это голодание. При выходе из голодовки следует соблюдать особую осторожность, потому что существует высокая вероятность нанести вред здоровью. Начинать есть нужно небольшими порциями, пища должна быть жидкой, потому что любые твёрдые продукты могут быть губительны для желудка. Первыми в рационе должны появиться отварные, не жирные, низкокалорийные продукты. Следует избегать солёной, острой и сладкой пищи. Питание должно быть дробным, разделённым минимум на 5 приёмов пищи в день, после которых не должно наступать ощущение сытости. Выходить из голодания нужно примерно столько же времени сколько длилось само голодание.

Примерно эти же правила касаются и выхода из диеты основанной на приёме жидкой пищи. Начинать его лучше всего с отварных овощей, постепенно, в течение нескольких дней, добавляя кисломолочные продукты и только потом отварное мясо и рыбу. Приём большого количества твёрдой пищи может привести к серьёзным проблемам с органами пищеварения.

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Разумеется, принимая решение об использовании той или иной диеты следует собрать о ней максимум информации, узнать о противопоказаниях, рисках для здоровья, способах их снизить и других особенностях. И тогда потерянные килограммы принесут вам не новые проблемы, а чувство удовлетворения от приложенных усилий!

Главное правило выхода из диеты - не торопиться и прислушиваться к своему организму. Дайте телу время привыкнуть к пище, которую он давно не получал. Вводите различные продукты постепенно, не нагружая органы сразу. Не стоит сразу есть много жирного или сладкого, даже, если вы очень хотите и соскучились по любимым продуктам - знайте меру и употребляйте их сначала небольшими порциями, постепенно их увеличивая. У вас все обязательно получится!
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 Теги: Медики, диета

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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