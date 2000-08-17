Раздел: Медицина
Врачи подсказали, как вовремя лечь спать
Как лечь спать в запланированное врем
Часто бывает, что вам нужно заснуть в конкретное время, чтобы придерживаться своего графика и хорошо выспаться. Но из-за ряда причин заснуть действительно трудно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Прокрастинацию перед сном нужно преодолеть, пишет Lifehacker.
Недосыпание может негативно повлиять на качество жизни в целом. Поэтому психологи предлагают несколько способов, как заставить себя заснуть в запланированное время.
1. Соблюдайте режим сна в выходные
Попробуйте отказаться от гуляний в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Поскольку в понедельник вы не сможете встать рано или же в вечер понедельника не сможете вовремя заснуть.
2. Следите за поведением перед сном
Не откладывайте дела, которые нужно сделать именно в этот день на завтра и отказывайтесь от чего-то приятного, к примеру, шоколадного тортика на вечер.
3. Не выполняйте рутинные дела перед сном
Некоторые дела можно перенести, а не оттягивать до того момента, когда возникнет желание спать. К примеру, собаку можно выгулять до ужина, а почистить зубы – после.
4. Используйте ритуалы для улучшения сна
Читайте также: Врачи подсказали, в каком состоянии нельзя ложиться спать
Установите ограничение на использование гаджетов перед сном, к примеру, за час-полтора. Проветрите спальню, примите ванну перед сном и выпейте горячий чай.
Часто бывает, что вам нужно заснуть в конкретное время, чтобы придерживаться своего графика и хорошо выспаться. Но из-за ряда причин заснуть действительно трудно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Прокрастинацию перед сном нужно преодолеть, пишет Lifehacker.
Недосыпание может негативно повлиять на качество жизни в целом. Поэтому психологи предлагают несколько способов, как заставить себя заснуть в запланированное время.
1. Соблюдайте режим сна в выходные
Попробуйте отказаться от гуляний в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Поскольку в понедельник вы не сможете встать рано или же в вечер понедельника не сможете вовремя заснуть.
2. Следите за поведением перед сном
Не откладывайте дела, которые нужно сделать именно в этот день на завтра и отказывайтесь от чего-то приятного, к примеру, шоколадного тортика на вечер.
3. Не выполняйте рутинные дела перед сном
Некоторые дела можно перенести, а не оттягивать до того момента, когда возникнет желание спать. К примеру, собаку можно выгулять до ужина, а почистить зубы – после.
4. Используйте ритуалы для улучшения сна
Читайте также: Врачи подсказали, в каком состоянии нельзя ложиться спать
Установите ограничение на использование гаджетов перед сном, к примеру, за час-полтора. Проветрите спальню, примите ванну перед сном и выпейте горячий чай.
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